El pacte dels ultres

Aquest dissabte s'han constituït els ajuntaments d'arreu de Mallorca i les Balears. El mapa que queda després de la presa de possessió dels nous batles és el d'una majoria conservadora. Però el més preocupant, a parer meu, són els pactes de govern aconseguits entre PP i VOX a consistoris com Calvià, Alcúdia i Marratxí.

El PP de Marga Prohens, per molt que vulgui governar el Consolat de Mar en solitari, ha donat via lliure a l'entrada dels ultres a les institucions de l'illa. L'extrema dreta gestionarà àrees tan sensibles com igualtat, des de la seva perspectiva 'negacionista' de la violència masclista.

La legislatura just acaba de començar. Cal esperar a veure quins són els posicionaments i les accions d'aquests pactes de governs. Ara bé, sembla clar que el perill d'una deriva retrògrada i reaccionària és més que evident. Cal estar preparats i enfortir els vincles de solidaritat col·lectiva que ajudin a combatre els possibles retrocessos en drets i llibertats per part dels ultres.