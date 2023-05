Ada Colau contra la llengua catalana i contra el dret a l’autodeterminació

Segur que després de tanta dolenteria electoralista estareu contents de trobar-vos reflexionant. Era ben necessari, crec. Vos han ofert 50, 100, 150 o 200 euros pel vostre vot? Conec gent que s’ha mogut per algun polític perquè té la promesa que si el polític guanya, trobaran un lloc de feina a l’administració esmentada on es trobi col·locat el polític. Tothom vol un bon lloc de feina. I què és un bon lloc de feina? Un lloc on es pugui robar sense que la gent se n’adoni. A la llarga, els lladres són descoberts. Però ningú els lleva l’abundància que han tengut mentre robaven. Compra de vots, segrests de persones, mentides, falses promeses, burles, preses de pèl i tota casta de trucs i enganyifes per tal d’aconseguir guanyar unes eleccions, els mítngs de les quals feien oi i vomitera als que eren de la ideologia contrària al predicador corresponent. Tot va malament, jo ho canviaré. Anem cap al canvi, que som jo. Aquells són incapaços de fer res i com que són incapaços només es volen dedicar a desfer el jersei que tant ha costat teixir. Deixaren el jersei desfet i també hi deixaran la troca, això és el que han fet cada vegada que han governat. El senyor del bigoti hitlerià es passeja tot content, les mentides l’envolten i el nas li va creixent. Després de tanta reflexió, vos tocarà decidir si anau a votar o no. I si anau a votar decidireu si duis la papereta que vos ha arribat a la bústia i que era la que volíeu o si anireu al col·legi electoral i triareu la papereta que creureu més adequada. Després arribarà la llarga nit dels recomptes i les celebracions als balcons dels que resultin col·locats i amb les combinacions de les caixes fortes.

També hi haurà moltes decepcions, molta gent il·lusionada que li agafarà alguna depressió quan se n’adoni que a tot el que havia previst li ha passat el mateix que al conte de la lletera. Amb aquella llet, que un havia d’arribar a muntar el seu negoci o el seu robatori, se li ha trabucat la lletera i amb la sequedat que hi ha no ha quedat ni una sola culleradeta de llet per aprofitar. Una altra vegada serà si el cos aguanta. Que tengueu sort! Per una bona feina amb uns polítics que lluitin pels més desemparats i que vulguin aconseguir una societat més igualitària i que respecti tots els drets humans, fins i tot, el dret a l’autodeterminació.

Un usuari de Twitter ha denunciat el consistori barceloní perquè es troba treballant en un projecte que es durà a terme els mesos d’estiu sobre els efectes de cobrar l’Ingrés Mínim Vital (IMV) en persones en risc d’exclusió social, però que discrimina i invisibilitza la llengua catalana.

El projecte s’anomena “Amunt!”, i impulsat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM) i l’Ajuntament de Barcelona, que el 2021 varen signar un conveni per posar-lo en marxa. La iniciativa tendrà una prova pilot a Barcelona que testarà un model d’inserció sociolaboral i comunitària amb persones de la ciutat que reben l’IMV.

Un dels objectius d’aquest projecte, segons relata aquesta persona, que en forma part com a docent, és el d’aportar informació sobre els efectes de l’IMV en l’arrelament comunitari dels participants. Una de les propostes de l’Ajuntament és que els participants demostrin la voluntat d’arrelament aprenent la llengua en cursos intensius de dos mesos. Malgrat les aparents bones intencions, la polèmica radica en el fet que l’Ajuntament de Barcelona només ofereix cursos de llengua castellana, menystenint i arraconant una vegada més la llengua catalana, tot i que en diversos debats i eslògans els comuns han volgut sumar-se a la lluita per fomentar el català. Els cursos oferits són alfabetització (en castellà), castellà A1, castellà A2 i castellà B1. El docent assenyala que els comuns i el PSC es dediquen a esborrar tot rastre de la llengua pròpia de Catalunya i la seva capital en els seus projectes socials, de manera que no només promouen l’arrelament dels estrangers sinó que, a més, “cuiden els seus futurs votants”, mentre la llengua catalana continua en risc d’extinció a la seva pròpia terra.

Segons La República, Ada Colau, batlessa de Barcelona, ha assegurat que és evident que no existeix cap condició per fer un referèndum a curt termini. En declaracions a TV3, ha afirmat que alguns dels errors del passat han estat autoenganyar-se amb promeses que s’incomplien una rere l’altra per part de l’independentisme. Per això, ha demanat menys grandiloqüència i ha manifestat que el president Pere Aragonès sap que el referèndum no és l’horitzó immediat. La gent no està per tonteries, ha dit. Ha reconegut que algun dia s’haurà de fer alguna altra proposta política i que d’alguna manera s’haurà de votar. D’altra banda, ha considerat que és un tema menor si el president espanyol, Pedro Sánchez, ha de ser a la taula de diàleg amb el Govern. La qüestió és que no defensa ni la catalanitat dels catalans, ni la soberania ni la seva llibertat de decidir què volen ser ni quin volen que sigui el seu país, exercint un dels drets existents, i que Espanya té signat en el dret internacional, com és el de l’autodeterminació.