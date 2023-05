Després de les eleccions s’haurà de continuar exercint de demòcrata

Continuam amb la bogeria dels polítics en campanya. Supòs que els que pensen que tenen les coses mitjanament clares com em passa a mi, si són d’una ideologia contrària ho deuen veure al revés que com ho veig jo. No pens que la meva visió sigui la més adequada, ja que és totalment subjectiva. I què veig? Veig els partits de dretes dient bestieses… tantes bestieses que no entenc els seus seguidors. Clar, aquests seguidors tampoc no em deuen entendre a mi. Quines bestieses diuen els dretans? La “xulapa” madrilenya ja no es conforma dient que els de Bildu són terroristes, ara ja diu que són ETA, com si ETA no hagués desaparegut ja fa anys, però ella aferrada a Aznar i a la FAES que saben que ETA dóna vots i els espanyolets que s’ho creuen tot, sempre parla malament dels separatistes, que per ells són terroristes o l’organització armada que més morts ha causat com és ETA. I pronuncia aquestes paraules sense immutar-se. Amb la seva mirada seductora i ETA pretén captar tots els vots del món. El seu cap, en Feijoo, no va tan enfora, es conforma a dir que són terroristes i en un míting pareixia una orquestra ja que enunciava promeses dels contraris no complertes, i a cada promesa cantava el tral – la – rà!, com si volgués dir: que faran això, els seus ous! O na nai de nanais! I així el míting era una cançó d’anuncis dels contraris i el tra-la-rà corresponent enunciant que no es durien a terme. Però ells no enunciaven que farien res, només es dedicaven a ridiculitzar els contraris. Jo pensava en la gran fundació que tenen, la FAES d’Aznar. Una gran fundació d’on surten els argumentaris dels seus polítics, però que es veu que tot es resumeix a cercar quines són les promeses dels contraris, per aprendre a enunciar-les i negar que les duguin a terme. I si alguna es duu a terme, han de dir que havia estat idea seva i se l’havien copiada. Vaja amb la fundació! Vaja amb el mentider Aznar! Arribarà dia 28 i cadascú que voti el que li vingui de gust. Tanmateix les coses no canviaran massa. Heu d’estar disposats a exercir de demòcrates cada dia. Els Jubilats per Mallorca saben bé què significa exercir constantment de demòcrates. Tenen tota la meva admiració!

El que he pensat abans és ben cert, ja que he dit que la dreta veia terroristes per tot, però si a Castella La Manxa hi governa l’esquerra, que no n’estic massa segur, també fan coses semblants. El president, Emiliano García-Page ha col·locat també l’independentisme dins la seva campanya electoral. Ha posat dins el mateix sac els independentistes i els assassins d’ETA, i ha assegurat que ell mai no hi pactaria. Tot això tot desafiant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte a Puertollano. Ha assegurat que mai no voldria veure al seu costat, ni en pintura aquells que han utilitzat una pistola. Ha assegurat que sempre havien d’estar lluitant contra els privilegis d’algunes persones i d’alguns territoris. Ha afegit que, a més d’assegurar que el president manxec pot defensar amb tranquil·litat que tot el que és bo per a Castella-la Manxa és bo per a Espanya, i a l’inrevés, perquè no juga a trencar-la. No sé si això ho poden dir en altres llocs d’Espanya, ha assegurat entre aplaudiments del seu públic. En aquesta mateixa línia, Page ha assegurat davant de Sánchez que a ell sempre el veuran en una lluita contra tot tipus de privilegis. I si els independentistes, a més, en algun moment han utilitzat una pistola… jo amb els assassins d’ETA, ni a la cantonada, ha bramat. Page ha aprofitat la darrera campanya de la dreta en aquestes eleccions —denunciar que Bildu ha incorporat una quarentena d’exmembres d’ETA a les seves llistes— per disparar munició contra l’independentisme. Ho ha fet, a més, l’endemà que Pedro Sánchez deixàs ben clar en un acte a Sevilla que no vol tirar més llenya al foc en aquesta qüestió: no en va fer cap menció ni va denunciar la conducta dels qui, a Madrid, són els seus socis parlamentaris, juntament amb Esquerra Republicana. El president del govern espanyol ja va haver de pronunciar-se sobre aquest aspecte en el seu viatge institucional a Washington. Sense miraments, va carregar contra la decisió del partit basc.

El desafiament de Page a Sánchez ha tengut lloc en un acte a Puertollano en el qual el president del govern espanyol ha fet un nou anunci: el Consell de Ministres aprovarà un programa perquè el cinema només costi dos euros als majors de 65 anys el dimarts, amb possibilitat de negociar amb el sector si cal canviar el dia de la setmana. El president socialista ha explicat que es tracta d’una mesura per fomentar que les persones grans assisteixin a les sales de cinema amb més freqüència. segons informen des del PSOE, la intenció és explorar amb el sector la possibilitat de canviar el dia de la setmana, o bé adaptar-lo en funció de les especificitats de cada sala, ja que n’hi ha algunes que només obren, per exemple, el cap de setmana. L’equip de Pedro Sánchez considera que es tracta d’una mesura que ajudarà les persones grans i també les sales de cinema, un sector que va patir especialment durant la pandèmia del coronavirus. El programa suposarà una inversió de 10 milions d'euros.