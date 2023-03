Nous descomptes exclusius per a socis de l'OCB al Teatre del Mar

L'Obra Cultural Balear, patró fundacional i vitalici de la Fundació Teatre del Mar, manté com a objectiu comú amb l'entitat el foment de la llengua catalana i de la cultura. Per aquest motiu, ambdues entitats han arribat a un acord de col·laboració per ampliar i enfortir la difusió de les arts escèniques en llengua catalana.

Ara, els socis de l'OCB podran gaudir de preus especials als espectacles de la Fundació Teatre del Mar, tant de forma individual com en grups organitzats. Els preus especials per als socis de l'OCB són 15€ pels socis que presentin el carnet de soci a la taquilla i 12€ pels integrants dels grups organitzats, on cada soci podrà anar amb un acompanyant.

Per gaudir del descompte es pot fer la compra a la taquilla del teatre mostrant el carnet de soci de l'OCB o telefonant prèviament al Teatre del Mar per fer-ne la reserva.

Pel que fa als grups organitzats, els grups interessats a assistir a alguna funció han d'enviar la informació a activitats@ocb.cat amb una setmana d'antelació a la funció escollida.