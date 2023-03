Per dignitat: el Barça ha d'abandonar totes les competicions espanyoles (crida als socis del Club)

El Futbol Club Barcelona és una de les institucions més importants del Món. És un dels clubs esportius amb més seguidors en tot el Planeta. Hi ha estudis que calculen que al voltant de 400 milions de persones segueixen l'actualitat blaugrana.

A diferència de la majoria de clubs esportius professionals a tot el món, el Barça no és una societat anònima; és a dir que la propietat del club recau en els seus prop de 150.000 socis, fet que el converteix en el setè club de futbol amb més socis del Món. Hi ha algun rànquing que l'ha arribat a situar com el millor club del Món.

Malgrat això, durant els seus 124 anys d'història, es poden comptar amb els dits d'una mà les temporades en les quals el club en el seu conjunt i el seu primer equip masculí en concret, no han estat perjudicats per les institucions esportives i polítiques de l'Estat espanyol.

Els diversos sistemes polítics que han regit l'Estat espanyol, ja siguin monarquies borbòniques o dictadures, han perseguit públicament i han manipulat privadament per perjudicar els interessos del FC Barcelona (des del cas Di Stefano al cas Messi) i han beneficiat sempre, permanentment, el Reial Madrid, tal i com ho demostren totes les dades, des de tots els punts de vista.

Fa unes setmanes s'ha fet públic un cas greu. Ha transcendit que el club català ha fet uns pagaments sospitosos per valor de més de 7 milions d’euros a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, José María Enríquez Negreira des del 2001 fins el 2018.

El cas, que afecta les presidències dels pitjors gestors que ha suportat el Club en tota la seva història: Alexandre Rosell i Josep Maria Bartomeu, ha estat aprofitat pels enemics del Barça per abocar-hi tota mena d'acusacions, injúries, difamacions i mentides, amb l'objectiu evident i descarat d'embrutar per sempre la imatge del club amb més bona imatge del Planeta.

El deliri del madridisme-espanyolisme ha arribat a graus tan elevats, que s'ha tractat el cas com si fos més greu que els terribles casos de corrupció que ensutzen totes les instàncies de l'Estat espanyol: un rei corrupte, assetjador i al qual li hem pagat, entre tots, les prostitutes. Un govern que espia els seus oponents polítics i que utilitza els cossos policials i judicials per a intervenir en política. Una Justícia que determina el delicte i els càstig segons la procedència ideològica i geogràfica de la persona acusada. Uns mitjans de comunicació que són usats com a armes d'intoxicació contra els adversaris...

Davant aquesta nova ofensiva que posa en perill l'honorabilitat del FC Barcelona i que compromet la seva imatge a nivell internacional, la resposta no pot ser, com en altres ocasions, la d'acotar el cap i esperar que el castig no sigui molt sever. O de pactar d'amagat una sortida que no sigui molt greu.

La resposta del Futbol Club Barcelona ha de ser des de la dignitat. I l'han de liderar els vertaders propietaris del club que són els seus socis.

En primer lloc, s'ha d'exigir l'explicació exacta i precisa del perquè es varen fer els pagaments a les empreses d'Enríquez Negreira.

En segon lloc, s'han de fer públics els detalls dels comptes de l'època corresponent a la presidència de Josep Maria Bartomeu (per exemple: és cert que es va finançar des del club l'entitat anticatalanista Societat Civil Catalana?). Malgrat això no es pot acusar ningú sense proves.

En tercer lloc, per la nostra dignitat col·lectiva, per la defensa dels interessos del club, per interès econòmic i per justícia històrica, cal abandonar definitivament totes les competicions esportives organitzades per estaments espanyols.

És per això que feim una crida a totes les persones associades al Futbol Club Barcelona perquè s'organitzin per tal de facultar l'actual Junta Directiva perquè estudiï tots els escenaris possibles i absolutament totes les opcions, per tal de garantir que totes les seccions del club puguin continuar competint al màxim nivell però fora d'uns marcs, els controlats des de l'Estat espanyol, que sempre, sempre, sempre ens aniran en contra.