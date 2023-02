Un maltractador, a Canal 4

Crida poderosament l'atenció que entre l'ample ventall de col·laboradors i tertulians de Canal 4 hi hagi l'excapità de la Guàrdia Civil, Bartolomé del Amor, que va ser jutjat per tortures i condemnat per maltractes a un sindicalista a qui va deixar sord.

El capità de la Guàrdia Civil retirat Bartolomé del Amor Ludeña va treballar com a 'assessor de seguretat' d'El Corte Inglés.

Bartolome del Amor Ludeña va ser condemnat el juny de 1993 a un any de presó per agredir un sindicalista d'UGT, Antonio Copete González.

Anys més tard, el 2007 va ser acusat per Saïda Saddouki, una jove intèrpret d'origen marroquí, de tracte discriminatori per haver-li dit que «a més a més de mora» era «catalanista».

Per quina raó té Canal 4 de col·laborador aquest personatge? Per la informació que sol presumir de tenir?