Segons ha transcendit aquest dijous, la 'macroenquesta' del CIS feta pública aquesta setmana, no compta amb les dades mínimes necessàries per poder tenir resultats fiables sobre la intenció de vot dels ciutadans de les Balears en les properes eleccions municipals, autonòmiques i als Consells.

Així, el darrer informe de resultats de la 'macroenquesta sobre tendències en vot autonòmic' elaborat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) no inclou estimació d'escons a les Balears.

Des del CIS expliquen que les distribucions d'aquestes comunitats es realitzen per districtes «per als quals no existeix possibilitat d'inferència a causa de les insuficiències mostrals».

L'organisme dirigit per José Félix Tezanos explica que els seus resultats són una aproximació després d'avaluar diferents configuracions de vot autonòmic en funció dels marges teòrics d'error per a una confiança del 95%.

El que no diuen és que els ciutadans de les Illes Balears contribueixen, i més que cap altre, al manteniment d'organismes com el CIS, que és capaç de pronosticar els resultats de Teruel Existe, però no els de les formacions de les Balears.