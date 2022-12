Un Apunt en blanc

Avui afegim un Apunt que, ben bé, podria haver quedat en blanc. Com un silenci llarg. Com un article sense paraules. Aixecam un full en blanc.

Aixecant un full en blanc. Així és com els manifestants xinesos expressen el seu rebuig a les mesures dictatorials del regim xinès conduit per Xi Jinping.

Alguns ciutadans xinesos s'han armat de coratge i han sortit als carrers de les ciutats xineses i aixequen, en silenci i impassibles, un full en blanc que diu tot el que no diu. El paper en blanc representa tot allò que voldrien dir però no poden.

Aquesta acció no és només una declaració silenciosa d'inconformisme, sinó també un desafiament a les autoritats.

La policia arresta persones per exhibir un paper on no hi diu res. És un símbol perfecte per expressar la manca de llibertat d'expressió que hi ha a Xina i a altres bandes del món.