ANPE, l'espanyolisme de baixa intensitat

«Que se note el efecto sin que se note el cuidado.» Aquesta podria ser perfectament la màxima del sindicat d'educació ANPE. Amb un pressupost per a formació que ningú sap d'on surt, amb publirreportatges a pàgina completa a la premsa escrita i palanganes de coques dolces i salades a tots els centres educatius, la central sindical espanyola ha incrementat significativament el suport electoral.

ANPE representa al món docent una mena de 'postsindicalisme' —presumptament desideologitzat— i ofereix una cartera de serveis més pròpia d'una assegurança que d'una entitat del món social. Ara bé, no hi és mai quan la cerquen per a defensar la llengua, el territori o els docents agredits.