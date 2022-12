Dimarts 29 de novembre de 2022

La ILP de Benestar de les Generacions Presents i Futures: el gran èxit del GOB

El Parlament ha acceptat en la sessió plenària d'aquest dimarts, 29 de novembre, prendre en consideració la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de Benestar de les Generacions Presents i Futures, que han signat gairebé 12.000 ciutadans de les Balears.

Hi han votat a favor els grups parlamentaris de PSIB, Unides Podem, MÉS per Mallorca i Mixt i PP, el partit Ciudadanos i El PI s'han abstingut.

Celebram el gran encert i el gran èxit del GOB.

Un triple èxit. En primer lloc, per la bona idea que significa la iniciativa. En segon lloc, pel suport popular obtingut. En tercer lloc, pel resultat de les votacions al Parlament, és a dir, per haver aconseguit que tota l'esquerra hi voti a favor i que la dreta no hi voti en contra.

Ara cal que la majoria d'esquerres al Parlament (al manco nominalment) facin via en convertir aquesta iniciativa en Llei.

Les generacions presents i les futures s'ho mereixen.

*****

Dilluns 28 de novembre de 2022

Pregunta retòrica

Aquesta setmana hem viscut els lamentables fets provocats per l'extrema dreta espanyolista que, una vegada més, ha intentat rompre la convivència. Han fet públiques greus amenaces a una professora i a la seva família.

La pregunta és: la seqüència dels fets hauria estat la mateixa si no disposàssim de mitjans de comunicació populars fermament arrelats a la nostra societat com Ona Mediterrània i dBalears?

*****

Diumenge, 27 de novembre de 2022

La bandera 'rojigualda' no és una bandera de consens a Mallorca

La bandera espanyola bicolor vermella-groga-vermella no ha estat mai, no és, i no sembla que hagi de ser una bandera de consens ni a Mallorca ni a les Balears.

Fins fa una quinzena d'anys, les poques persones que exhibien una bandera 'rojigualda' eren considerades 'fatxes'.

És cert que amb les victòries de l'equip masculí de la Federació Espanyola de Futbol de l'Eurocopa 2008 i, especialment, de la Copa del Món de 2010, la bandera espanyola bicolor es va popularitzar entre una part de la joventut i una part dels nouvinguts de països del Tercer Món que volien sentir-se 'integrats'.

Malgrat això, l'origen, el significat i la utilització que s'ha fet (i que encara se'n fa) de la 'rojigualda' fan impossible que aquesta esdevengui una bandera de consens.

No ho és per una gran part dels mallorquins i mallorquines.

I ni tan sols ho és per a tots els que se senten espanyols.