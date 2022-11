Espanya vol condemnar Puigdemont, mentre el català perd pistonada a Barcelona

A la fi plovisqueja. Alguns diran que ja era ben hora. Altres diran que ho fa per emprenyar els que es volen manifestar al carrer per defensar els seus drets. Sempre existeixen dues forces oposades, una que vol eliminar drets i reduir-los, i una altra que els exigeix i els vol ampliar. Però sempre n’hi ha de ben valents que no s’acorvadeixen davant el temps plujós ni davant qualsevol temporal ocasionat per la dreta, per la dreta extrema o per l’esquerra falsa. Tothom, totes les persones del món deuran sempre molts dels avantatges obtinguts a aquestes persones sacrificades que no dubten ni un moment que han de lluitar de manera pacífica per aconseguir la igualtat i la justícia en un món tan desigual i tan injust. Hi ha molta feina a fer. Gràcies a la valentia d’uns quants es van aconseguint petites victòries i s’aconseguirà un món més just, encara que aquesta és una feina d’anys, de dècades o de segles. Però el que no es pot dir és que el que es va fent no serveix per a res. Serveix per a molt, perquè ja és molt el que s’ha aconseguit i hi ha massa gent que voldria fer perdre el que ja s’ha guanyat. Si la lluita feta aconsegueix mantenir el que s’ha avançat fins ara, ja queda justificada la feina feta. Així que endavant les atxes, encara que només sigui per aturar els perversos. Eterna gratitud als lluitadors!

Aquesta setmana s’ha continuat parlant dels delictes dels sediciosos, que són els independentistes o dels delinqüents que així és com molts espanyols els agrada anomenar-los. Si voleu saber el net de la qüestió sapigueu com ho explica el socialista Illa. Ell ho explica perfectament a tots aquests que se senten tan molests quan pensen que ja s’ha perdonat la vida a Puigdemont i companyia. Illa diu: “Segueix vigent el delicte de rebel·lió, segueix vigent l’instrument del 155 i s’anomena de forma diferent el tipus penal de sedició.” Idò què vos pensàveu, tanta por i tanta emprenyadura. Els sociates ho tenen ben clar. Per això ho han fet. I ara començarà la feina de cada partit a intentar fer creure als electors el que els convé.

El que cou als espanyols és no poder esquarterar Puigdemont. Es veu que aquest llinatge no ajuda gaire. Per tant, Sánchez sap que ha de treballar aquest prejudici i per això afirma que Carles Puigdemont compareixerà davant la justícia espanyola i que haurà de retre comptes de tots els delictes que va cometre el 2017. També el president afirma que el canvi del delicte de sedició pel de desordres públics agreujats hagués permès de castigar un referèndum com el de 2017. Però també reivindica l’article 155 de la constitució espanyola com a eina política per intervenir en situacions com la de Catalunya a l’octubre de 2017 i considera que aquest 155 s’hauria d’haver aplicat abans que quan ho va fer Rajoy. També assevera que la nova reforma del codi penal no permet que Marta Rovira pugui tornar o que Oriol Junqueras pugui presentar-se a les eleccions. Sánchez també vol fer creure que no ha fet cap concessió a ERC a canvi del seu suport al pressupost de l’estat espanyol. I en darrer lloc diu que això encara s’ha de tramitar i hi poden haver esmenes. Així que ERC ha d’ajudar els sociates a canvi de res. Ho sabíeu?

I ara els toca als perversos, als que els espanyols culpen de tots els mals, als que ataquen Espanya i que jo intent demostrar que és al revés. Semblen uns bons aliats, i aquests són el Govern català i ERC. Un petit exemple: La directora de política digital de la Generalitat catalana intervé a Twitter parlant en espanyol i ens diu el següent: “Después de los primeros días en el cargo constato que el equipo es buenísimo, que hay mucho trabajo por hacer, y que me falta tiempo para atender muchos de sus mensajes y felicitaciones. No me lo tengáis en cuenta!”

Que el català està perdent pistonada a Barcelona hi ha molts fets i projectes que ho demostren. Per exemple, no serà la llengua prioritària als pregons de La Mercè, tal i com es va decidir a un ple. El tinent d’alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, ho ha rebutjat perquè considera que, si fos així, es podria interpretar que s’està excloent una part de les persones que usen una llengua o una altra en acte simbòlic com aquest. Es tractava d’un prec d’ERC a la Comissió de Drets Socials, en què demanava agilitar les mesures a favor del català amb l’objectiu de potenciar-ne l’ús en les programacions i grans esdeveniments. La petició dels republicans deriva del fet que recentment s’ha constatat el retrocés de la llengua entre els joves de la capital catalana. Com a solució, Joan Ramon Riera, regidor del PSC, ha proposat que es construeixin polítiques per fer atractiu el català entre els joves i ha assegurat que “el talibanisme identitari” derivat del procés hagi generat “tant rebuig social”. Que els independentistes són talibans és una acusació totalment, i ara ja no exclusivament, espanyola.