Dilluns, 14 de novembre de 2022

Maria-Mercè Marçal

Aquest diumenge, Maria-Mercè Marçal i Serra hauria fet 70 anys. Poeta, narradora, filòloga i traductora, a més d'activista política, cultural i feminista catalana.

Maria-Mercè Marçal nascuda a Ivars d'Urgell el 13 de novembre de 1952 i morta a Barcelona el 5 de juliol de 1998, és una de les millors escriptores en llengua catalana del Segle XX. La seva poesia és de les millors de la segona meitat del segle i si no gaudeix del reconeixement merescut és, sobretot, pels prejudicis que despertava ser el que era. Com ella mateixa va deixar escrit en la seva 'Divisa'.

«A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,

de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.»

La malaltissa superstició que mantenen molts dels cappares de la Cultura que conclou que una persona compromesa en les lluites socials i polítiques del seu temps, no pot ser, a l'hora, una gran literata, distorsiona el cànon de les lletres catalanes.

La mort prematura de Maria Mercè Marçal, als 45 anys, a causa d'un càncer, també ha ajudat al menysteniment de la seva obra.

Tot el que es faci, idò, per recuperar la seva veu, la seva figura i el seu llegat, serà poc.

*****

Diumenge, 13 de novembre de 2022

'Black is Beltza II: Ainhoa'

La pel·lícula d’animació per a adults dirigida per Fermin Muguruza 'Black is Beltza II: Ainhoa' només es va poder veure durant una setmana a Palma, als cinemes Ocimax.

En algun moment convendria recuperar-la.

La pel·lícula està ambientada en els anys 80 i, és un repàs intens i vigorós als fets revolucionaris viscuts en aquella dècada amb un punt d'origen clar a Euskal Herria, però amb una mirada internacionalista que passa per Cuba, Nicaragua, Líban, Iraq, etc.

Des d'aquí vos la recomanam, perquè és un exercici de memòria històrica des d'una mirada revolucionaria i alternativa al discurs oficial.

I evidentment, va acompanyada d'una extraordinària banda sonora que ens fa viatjar a vegades en l'espai i a vegades en el temps.

No deixeu passar l'oportunitat de veure aquesta 'Black is Beltza II: Ainhoa'.

*****

Dissabte, 12 de novembre de 2022

COP27

La COP27, la Conferència sobre Canvi Climàtic, se celebra aquests dies a Sharm el-Sheikh, Egipte.

El 2022 s'han fet més evidents que mai els estralls que fa el canvi climàtic. onades de calor, sequeres i inundacions de nivells extrems. Tot indica que quan s'arribi a un augment de la temperatura global d'1,5 graus, hi haurà un risc significatiu de sobrepassar punts de no retorn.

Més enllà dels excèntrics negacionistes del canvi climàtic, el vertader debat està, com tantes altres vegades, entre els que Umberto Eco va anomenar 'apocalíptics' i 'integrats'.

O, per ventura, seria millor dir entre els que pensen que la 'solució' només pot ser en el decreixement o els més utòpics que pensen que la solució es trobarà en els avanços científics de la Humanitat.

Amb el benentès de que quan deim 'solució' ens referim a una sortida el millor possible on alguns efectes del canvi climàtic ja són irreversibles.

*****

Divendres, 11 de novembre de 2022

Ona Mediterrània continua creixent

Ona Mediterrània, la ràdio promoguda per l'Associació que duu el mateix nom i que és possible gràcies als seus 900 socis, està d'enhorabona, ja que ha batut el seu rècord d'audiència i ha arribat als 27.885 oients diaris.

Segons les dades que acaba de fer públic l''Observatorio Balear de Medios' en la seva 'Anàlisi d'audiència dels principals mitjans de comunicació que emeten a les Balears, TV,s – premsa escrita – premsa digital' promogut per l'IBES, Ona Mediterrània ha assolit la xifra de 27.885 oients diaris en la 46ena onada que calcula l'audiència des de novembre de 2021 a novembre de 2022.

Només els que ho veim des de dins sabem fins a quin punt té mèrit aquest creixement progressiu de la nostra audiència... Enhorabona a tota la gent que ho fa possible.

*****

Dijous, 10 de novembre de 2022

Homenatge a Antònia Vicens

Aquest dimecres s'ha fet a Can Alcover un homenatge nacional a l'escriptora Antònia Vicens.

Antònia Vicens és una amant de les paraules, un dels màxims exponents de la potència literària dels Països Catalans i una dona que ens recorda la importància de la nació completa, l’estima pel territori i la lluita pels ideals...

Antònia Vicens, catalana de Santanyí, mallorquina universal, és una escriptora tenaç, intel·ligent i compromesa.

Que durant molts d'anys ens pugui continuar acompanyant amb la seva escriptura.

*****

Dimecres, 9 de novembre de 2022

Desmantellar els ocupants del nostre territori

El Parlament demana per ampla majoria que es desmantelli la piscina, la terrassa i l'embarcador que ocupava Pedro J. Ramírez a la Costa dels Pins (Son Servera). Una nova victòria de les persones que persistiren en la lluita per la defensa de la costa de tots. El PP que en el seu moment va convocar una concentració a favor que la piscina fos exclusivament de Pedro j. Ramírez, ara s'ha abstingut en la votació.

*****

Dimarts, 8 de novembre de 2022

'Què fan els teus doblers mentre dorms?'

Coop57 Mallorca, la cooperativa ètica de serveis financers ha posat en marxa una campanya amb el lema 'Què fan els teus doblers mentre dorms?'

La pregunta és ben pertinent i la resposta més crua i més real, seria que si teniu els doblers a un dels grans bancs, els vostres doblers, mentre vosaltres dormiu o feis la vostra vida, assassinen gent, financen operacions terroristes i guerres, desnonen persones sense recursos i un llarg etcètera de malifetes que justifiquen que ara mateix retireu tots els doblers del vostre banc i els passeu a una caixa o banc amb línia de banca ètica. O a Coop57.



*****

Dilluns, 7 de novembre de 2022

Catalangate

Nova estirada d'orelles des d'una institució europea a l'Estat espanyol. I ja en són incomptables.

L'informe del Parlament Europeu sobre l'escàndol del programari Pegasus atribueix al govern espanyol l'espionatge a independentistes catalans conegut com a Catalangate.

L'informe no només dona per fet la evidència només negada per Pedro Sánchez i la seva camarilla, que l'espionatge l'ha realitzat el seu govern, sinó que posa en dubte que aquest espionatge pogués estar justificat per raons de «seguretat nacional».

La ponent de l'informe també ha acusat d'hipocresia la UE i els països membres quan es denuncien vulneracions similars de drets humans a fora de les seves fronteres, però que es calli quan les cometen ells. «Els abusos amb el programari espia dels països de la UE és una greu amenaça a la democràcia a tot el continent en un moment en què necessitam la democràcia més que mai».