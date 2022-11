El Ministre de l'Interior assassí (i la Llei de Partits)

Així de primeres, no record cap ministre de l'Interior espanyol que no hagi mentit de manera descarada, reiterada i pública. L'exemple més recent és el de Fernando Grande-Marlaska Gómez parlant d'allò que avui considera una actuació impecable de les policies marroquina i espanyola a la tanca de Melilla i que d'aquí a molts d'anys, quan estigui retirat, un dia confessarà que varen ser assassinats de persones innocents, el suposat delicte de les quals era intentar tenir una vida millor travessant la tanca de Melilla.

L'exministre de l'Interior espanyol, també del PSOE, José Barrionuevo Peña, ha confessat finalment, en una entrevista al diari El País, que combinava la seva tasca de Ministre amb la de dirigent d'una organització terrorista. Barrionuevo confessa, també, que va prendre decisions sobre l'actuació dels GAL.

L'any 2002 es va aprovar una llei 'ad hoc' que permetia il·legalitzar partits polítics legalment constituïts. És evident que els legisladors, entre els quals molts del PSOE, no tenien en ment el seu propi partit. No obstant això, la conducta explicada per Barrionuevo, esta tipificada en la llei Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics. Llei que vos convid a llegir, especialment el seu article 9.

I l'aplicació exacta de la mateixa, curiosament, hauria de derivar en la il·legalització del PSOE.