Els joves ens ho diuen ben clar

Divendres 23 va ser un clam a moltes ciutats del món, també a la nostra, a la plaça de Cort. No hi ha Planeta B! Ens jugam el futur!... Els joves convocats per Friday for future, feren la concentració amb el lema Acció global pel Clima. Una acció més per advertir que l’emergència climàtica ja és aquí, que s’ha d’actuar de manera responsable pel present i sobretot per les futures generacions, que qui pot fer més, les grans empreses multinacionals, les institucions supraestatals, ho han de fer.

Ens ho diuen ben clar, una gran part dels joves. Sabem que també n’hi ha que passen de tot i van a la seva, perquè la societat és plural, igualment que a la generació dels adolescents actuals hi ha diverses maneres de veure el món. Així i tot és important que surtin al carrer, que diguin la seva amb les pancartes, amb els rètols fets a casa. Cal aquesta empenta per fer veure a la resta de la societat que ja no podem badar, que hem d’exercir els drets de ciutadania i reclamar més accions contundents per aturar l’emergència climàtica.

Aquesta mateixa setmana es varen presentar les conclusions del Laboratori Interdisciplinar sobre Canvi Climàtic de la UIB, amb una clara advertència d’allò que pot venir a aquestes Illes nostres. Ho haureu seguit per la premsa i els mitjans audiovisuals. Hem d’esforçar-nos per ser conscients d’allò que ara estan dient, per posar fil a l’agulla i canviar l’esdevenir nefast si no fem cas d’aquestes conclusions.

És cert que ha anat augmentant la consciència ciutadana de la necessitat del reciclatge, de la reducció dels residus, de la reutilització, les tres erres que fa anys ja demanava el moviment ecologista més conscient. És cert que després de la pandèmia de l’any 2020 hi ha hagut més crides a la responsabilitat individual, tu ho pots fer, ho has de fer. Però no podem oblidar les accions col·lectives necessàries per avançar.

Per aquesta raó, en temps d’inicis de la tardor que ens anuncien com a incerta, és molt important l’acció dels joves, l’acció global pel clima, perquè vivim en un món globalitzat, ens agradi o no, i hem de pensar globalment i actuar localment.

Aquests dies quan encara la guerra d’Ucraïna és present, quan no es parla de mediació per a la pau, quan l’Assemblea de les Nacions Unides, i el seu Secretari General, ha fet una crida contundent per a la Pau al món, en aquests dies, no oblidem que hi ha llocs on no arriba l’ajuda humanitària, com a Àfrica, com els camps de refugiats, que necessiten més que mai els esforços dels països rics per pal·liar les dures condicions de vida de tants infants i joves, de dones que veuen patir injustament els seus infants.

Veiem com el canvi climàtic ha duit uns monsons impressionants al Pakistan, amb milers i milers de persones mortes per les inundacions que han arrasat pobles sencers. No és tan enfora, ben prop nostre també han patit pluges torrencials mai vistes prop de la mar, com les recents a Tarragona mateix.

I també sabem de les revoltes ciutadanes a l’Iran, motivada per la mort de Mahsa Amini, per no dur correctament el vel. Dones iranianes que surten al carrer, que cremen vels, que es tallen els cabells públicament... Veiem la dura repressió dels guardians de l’ordre establert, i la valentia i el coratge de tantes persones fartes de les imposicions i la manca de llibertats.

L’acció pel clima va unida a l’acció per a les persones, del lloc del món més proper fins al més llunyà. De cada dia som més les que reclamam més fermesa en la presa de decisions que aturin l’emergència climàtica, siguin de les institucions internacionals com la UE, o siguin de les Nacions Unides.

Hi ha lloc per a l’esperança com ens diu el President Petro, de Colòmbia, en el seu discurs a l’Assemblea de l’ONU. Cal que siguin més i més els dirigents que ho facin possible, que les ciutadanies conscients els donin suport, a Amèrica llatina i també aquí a la vella Europa, al mal nomenat primer món, als EUA i a la resta de continents.

Els joves ens ho diuen ben clar, volem un planeta on es pugui viure en pau una vida digna per a totes i tots. Volem transformar aquesta societat capitalista depredadora amb el medi, volem que es respecti la naturalesa, sigui a l’Amazones tan agredit, o qualsevol altre pulmó del planeta.