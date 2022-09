Turistes sedentaris analògics per Caubet

La rodalia de Bunyola, a més de ser un recer de pau, dona per molt. No fa gaire, alhora que demanava la seva neteja, vaig descriure una sèrie d'impactes visuals fruit de l'incivisme humà. A dues de les referències a l'envejat poble que vaig fer, una pintada vandàlica al costat est d'un pont des tren ubicat al camí de sa Cantina, d'una banda, i un bon grapat a Can Mas, que és la primera casa que ens trobem a la vila en acabar el camí de Caubet, de l'altra, n'hi haurem d'afegir qualcuna més, d’ençà de la denúncia.

Sense que passi d'hora, cal recordar al Ferrocarril de Sóller i a l'Ajuntament que no només la brutor disfressada de creativitat encara hi és, sinó que a Can Mas n'ha aparegut una de nova, més evident que les anteriors. Sabem que el Consistori no té responsabilitat directa en cap de les dues denúncies; però, ningú el criticarà si «empeny» una mica els titulars o responsables dels béns perquè restitueixin l'harmonia patrimonial. A la foto, podeu veure l'esmentat pont des tren. Ben aposta, les fulles de l'ullastre m'han ajudat a ocultar l'agressió entintada.

Situat a la via del tren de Sóller amb la cruïlla del camí de Caubet, hi trobem un davallador —inutilitzat— que al seu dia feien servir persones relacionades amb l'Hospital del mateix nom. La instal·lació manté el seu cartell identificador; «Apeadero de Caubet» i aparenta un bon estat estructural. La conformen una porxada, recolzada sobre quatre pilars frontals oberts, amb un banc de pedra per a protegir-se de les inclemències del temps. Avui dia, tanmateix, ha esdevingut un lloc de descans per als passejadors que ho desitgin, ja que es troba prop d'un senderó que convida a caminar i veure passar el tren envoltat de pins.

Aquest espai que, m'imagín, algun valor patrimonial o històric deu tenir, posseeix ara com ara la funció de repòs que us he explicat. He de dir, també, que concentra tal volum de pintades per centímetre quadrat que fa mal descriure la malifeta. Podem concloure, en resum, que és una mostra de completa vandalització d'un espai públic.

Supòs que la competència pel que fa al seu manteniment deu ser també del Ferrocarril de Sóller, de forma que aprofit l’avinentesa i afegesc aquest davallador a la demanda de neteja del pont del camí de sa Cantina. La foto és prou evident.

Potser no hi serà de més recordar a les institucions que milers de turistes que van i venen de Sóller —nòmades digitals o sedentaris analògics inclosos— hi passen ben davant i gaudeixen diàriament d'aquesta lamentable mostra d'incivisme i d'indiferència, s'animin a intervenir-hi. La veritat és que avorreix escoltar-les diàriament, oferint un ball de doblers i d’invents encolomats amb excuses de parvulari, que hem d'aguantar al llarg d'aquest any preelectoral. Cuidau-vos una mica més del nostre patrimoni i sigueu conseqüents amb els missatges desestacionalitzadors de reclam turístic que divulgueu o llanceu als quatre vents.