Indultar socialistes i condemnar independentistes

Després d’uns quants dies de fresqueta, avui ha tornat a sortir el sol amb molta força. L’estiu es troba un poc passat l’equador i encara provocarà uns centenars més d’incendis. La península ibèrica se crema. Es crema un pulmó espanyol. Allà ho tenen molt fàcil. La culpa la tendrà en Sánchez, el president. Haurem de consumir aigua depurada o dessalada, perquè a la mar sí hi ha aigua a bastament per beure. En canvi als embassaments i als depòsits d’aigua subterrània l’aigua va minvant. Els pobles i els vaixells enfonsats en els embassaments van apareixent a mesura que es consumeix l’aigua superficial. Primer apareix el campanar i després la resta de cases del poble; primer apareix el pal major del vaixell i després la resta del vaixell atrotinat. Políticament no hi ha quasi res que funcioni. A Espanya ja se n’han adonat que el PSOE no serveix per gaire cosa i volen encomanar-se desesperadament al PP. El PP és aquell partit que vol enriquir els més rics i fer-nos desaparèixer a nosaltres, els catalans. Sort que a Mallorca en desapareixeran pocs, ja que la majoria sembla que són o se senten espanyols i ben contents que estan d’esser-ho. Al final, a nosaltres no ens quedarà altre remei que demanar que ens deixin viure. Tenim dret a viure o no? Podem ser lliures o no? Ens trobam en mans dels nostres criticaires? Ens volen tancats dins l’armari? Són especialistes a tancar la gent a l’armari? O a la presó? Si ens tanquen a la presó no ens voldran ni mantenir. O no podran. Estan a punt de fer fallida. Supòs que no ens deuen voler dins les cunetes. Primer s’han de buidar de la gent que hi varen posar fa més de 80 anys. I no ho volen fer. Ja ho veurem què serà en esser cuit.

Tots sabem que a Espanya van arribant fons europeus, que s’han de repartir d’alguna manera a les autonomies o a les diferents nacions que formen Espanya, encara que ells volen ser una única nació, doncs segons ESADE, al mes de maig de 2022, havien arribat a Espanya fons per a Madrid i per al Principat de Catalunya i realment s’estaven executant 60.042.067 euros a Madrid i 3.205.953 euros al Principat, el que ells en diuen comunitat de Catalunya. Ah, tot això amb la prohibició de no dir mai que Madrid ens roba. Què trobau? Ens roba o no?

Aproximadament ha passat un mes després que l’Audiència Provincial de Sevilla condemnàs José Antonio Grinán a 6 anys i 2 dies de presó i inhabilitació absoluta durant 15 anys per malversació agreujada de fons públics i Manolo Chaves a 9 anys d’inhabilitació pel cas dels ERO, el sistema més gran de corrupció econòmica institucionalitzada de la història espanyola. Però no han passat els 30 dies i la maquinària per obtenir l’indult ja s’ha posat en marxa amb l’aval de dos expresidents del Govern espanyol, Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. Sembla que no té cap importància que a través del frau en la concessió d’ajudes sociolaborals en què es varen malversar uns 700 milions d’euros. El que es veu que importa és que Chaves i Griñán, que han estat presidents de la Junta d’Andalusia i del PSOE, no vagin a la presó. Chaves ja es va lliurar d’entrar a la presó i Griñán segurament també se’n lliurarà. Segurament serà una de les darreres malifetes del PSOE al Govern, perquè fets com aquest són els que els en trauran.

És una broma de molt mal gust que el Govern espanyol esncobreixi un frau milionari històric i en canvi toleri que persones honorables com els nou presos independentistes, condemnats pel Suprem, hagin passat quatre anys a la presó per mor d’una acció política, que com ja s’ha vist a altres tribunals europeus no mereixia la pèrdua de llibertat. Encara hi ha tertulians espanyols que se sulfuren quan es parla d’indults per als independentistes que no han fet res il·legal, ja que existeix legislació internacional acceptada per Espanya que permetia el que varen fer. Si els independentistes han tengut un indult després d’anys de presó, aquest és parcial i revisable, cosa que vol fer el Suprem, mentre el de Griñán serà total i sense cap revisió. És un argument fal·laç que es digui que Chaves i Griñán no es varen enriquir, quan el que varen fer va ser comprar els vots durant anys i anys dins un règim totalment clientelar que va assegurar l’hegemonia política del PSOE a Andalusia. Mentre això ha passat el PP ha mirat cap a una altra part, cosa que ja havia fet el PSOE amb els encausats i condemnats de la dreta.

Provau d’escoltar i mirar com es fa el tractament d’aquest tema i del dels independentistes i veureu com la visceralitat vessa pels quatre costats de la majoria de tertulians. Hi haurà qualque comentarista que trobarà que el tractament visceral és el meu, el de l’autor d’aquest article. La diferència amb el que opini així i l’autor d’aquesta article és que jo crec que Espanya només està formada pels territoris que històricament han format part d’Espanya. En canvi de nosaltres es varen apoderar per dret de conquesta i això no es pot oblidar i esper que es retorni el que ens varen robar.