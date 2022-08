Com es cremen avui els doblers dels nostres imposts?

Ja heu vist les llàgrimes de sant Llorenç? Si no ho heu fet encara, vos queden uns 10 dies per poder-ho fer-. Ja sabeu que si sou supersticiosos, quan les vegeu podeu demanar qualsevol cosa… menys que vos toqui la loteria, que es veu que dels jocs terrenals no en saben res per allà, pel fons de l’univers. Allà en el fons de l’univers, el rellotge canta cançons, mentre el gall toca hores, la cigonya estrena pantalons i el futbolista entabana dones. El futbol ha començat, recén estrenada la lliga, disposau-vos a fer capades al Madrid que de sis títols encara ni falten cinc. L’amo de les autopistes també és l’amo de l’esport senyor i per això és un perfecte guanyador. Els doblers li cauen de per tots els costats, mentre les mambelletes li poden fer arrribar un bon mal de cap. Allà on hi ha el centre de totes les carreteres, també hi ha d’haver el centre de tots els equips de primera. I si no vos agrada, a segona falta gent. De manar a 10 persones que viuen i treballen a les Illes, de quin equip són i veureu com majoritàriament seran de l’equip blanc. De l’equip guanyador, del millor, del més senyor i del més colló. Si en lloc de ser l’equip blanc, fos l’equip blau, el batlet del PP i la senyorassa de la capital estarien més contents que un pasco, mentre somreirien i dirien: Duien els nostres colors i també són guanyadors! Té res a fer el Barça en aquesta lliga? Els equips independentistes no tenen dret a existir. O és independentista el Barça. Que va! No sé si el barça arriba a club. Com voleu que sigui més que això?

El secretari valencià d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, va explicar a través del twitter que el Govern espanyol destina doblers del fons del corredor mediterrani a potenciar el corredor central que ha de travessar Madrid. El Sr. Boira va anunciar que les obres que han de connectar les estacions d’Atocha i Chamartín formaran part d’una infraestructura més àmplia que té pe objectiu connectar el nord i el sud de la península i que es pagaran amb un fons europeu que s’havia de destinar al corredor mediterrani, que va des d’Algesires fins a la frontera amb l’estat francès pel litoral.

El túnel del qual parla Boira forma part d’una infraestructura que ha d’unir l’estació d’Atocha amb Torrejón de Velasco, un municipi dde Madrid d’uns 5.000 habitants.

El túnel permetria una connexió directa en tren de gran velocitat entre les estacions d’Atocha i Chamartín, a Madrid, que actualment no estan connectades. La construcció de dues noves vies en el tram Atocha-Torrejón de Velasco i del túnel entre Atocha i Chamartín costaran 935 milions d’euros.

Pensa i ha manifestat a Twitter que és difícil de creure que un túnel entre Atocha i Chamartín es pugui pagar amb fons del corredor mediterrani. Per a il·lustrar-ho, ha adjuntat un fragment de l’informe europeu “Mediterranean. Second Work Plan of the European Coordinator”, que explica els principals obstacles que poden impedir un desenvolupament eficaç del corredor mediterrani. Un d’aquests entrebancs és la construcció d’un túnel entre l’estació d’Atocha i Chamartín.

L’any 2011, el Govern espanyol va decidir que el tram Algesires-Madrid s’anomenàs, també, corredor mediterrani. D’aquesta manera es creava una confusió que li permetria rebre fons europeus destinats al corredor mediterrani ‘autèntic’. El cas que denuncia Boira és un exemple d’aquesta pràctica.

A aquest link es demostra com Espanya ens roba, el Govern ens roba o l’Ajuntament ens roba. La informació es refereix al Principat, però el mateix es general a tots els Països Catalans i ens en podem fer una bona idea. Si això ocorre al Principat, aquí igual o més.