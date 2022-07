El PSOE va de cul per mor de Puigdemont

Com anam de calor? Esper que l’agost perdi la fama de ser el mes més calorós de l’any. Ho esper i ho desig. No és suficient que s’hagin cremat 80 o 90.000 hectàrees de bosc perquè posin persones amb bons contractes de treball a netejar-los per poder aconseguir que no es cremin? Bosc brut, bosc cremat. Bosc net és molt més difícil que es cremi. Els catalanoparlants que tant han fet per la llengua ens van deixant. Quedam orfes. Però encara en quedam. Que no es freguin les mans ben contents els espanyols que no ens poden veure. Encara els queda per continuar veient-nos. Els que quedam resistirem. Com la cançó per excel·lència del virus covid. Si no voleu cançó i no voleu oferir resistència, oferiu resiliència. Com sempre el Madrid guanyarà més que el Barça en la seva gira norteamericana. Una ciutat australiana va observar en el cel i en l’horitzó una gran llum rosada i es varen alarmar molt. Només era un cultiu de cannabis. Anau alerta a les estafes. Poden arribar de pertot i arreu, mòbils inclosos. Com anam de moscards? Alerta a les picades. Els agrada la sang dolça. Només els hauria d’agradar la sang blava. Estau avorrits de viure? Ara s’estudia la possibilitat que puguem viure fins als 200 anys. N’hi ha que estan ben tocats del boll. A casa meva l’aire condicionat consisteix a obrir la porta de l’entrada i la de la terrassa i així es pot mig viure, sense massa despesa energètica. Però amb molta resiliència sobreviurem, malgrat el disgust d’altres. Tots els que ens abandonen malgrat no voler fer-ho viuen en un gran món de pau i felicitat per sempre.

El PSOE i el PP han arribat a un pacte per reformar les euroordres, perquè volen evitar que se’ls escapin persones com el president a l’exili Carles Puigdemont. El Congrés dels diputats ho va aprovar amb 216 vots a favor, 63 en contra i l’abstenció de Vox. És una resolució presentada pel PP que demana la reforma de les euroordres, durant la presidència espanyola de la Unió Europea. Amb aquesta modificació pretenen prevenir mals de cap judicials internacionals com els que el president està liderant contra l’Estat espanyol. Els populars justifiquen la mesura com un reforçament de l’estat de dret. Volen aconseguir que en les euroordres es potenciï l’automatisme que eviti que un altre país europeu pugui impedir l’entrega immediata d’un exiliat. Aquesta és una idea de Feijóo, que secundarà Sánchez. També volen impulsar el paper d’Espanya a la UE, a través d’una agenda ambiciosa amb ocasió de la presidència espanyola de la Unió, que contempli entre altres mesures el reforçament de l’estat de dret amb la reforma de les euroordres, poder agilitzar la incorporació d’Ucraïna a la UE i el ple desenvolupament d’una política comuna de seguretat i defensa.

Voleu saber com tracta la premsa, la generalitat de Catalunya? En l’apartat de premsa digital, Vilaweb va rebre campanyes publicitàries de la Generalitat per un valor de 158.087 euros. Al seu costat, el diari Ara en va rebre 1.547.172, quasi 10 vegades més, i la Vanguardia, 1.030.554; el Nacional, 662.242; el Periódico, 502.108; Nació Digital, 455.191; Público, 381.126 i Time Out, 257.476.

Un dels barons del PSOE, un tal Page, està obsessionat a ficar el president Puigdemont a la presó i espera que si ha de tornar a Espanya no sigui amb l’indult a la butxaca, sinó perquè vagi directament a la presó. Diu que no entén per què tots els espanyols han de retre comptes a la justícia i Puigdemont no. Per tant, vol que vengui i sigui condemnat. Estan desesperats amb aquest català que té un nom tan mal de pronunciar.

S’han publicat les subvencions a projectes per a mitjans de comunicació audiovisuals atorgades enguany per primera vegada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Segons el document publicat per la Secretaria de Mitjans de Comunicació, són subvencions per a projectes que “fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l’espai català de comunicació”. Aquests dies s’han publicat les subvencions als diaris. L’Ara, Abacus, la Vanguardia i l’empresa editora de Nació Digital són els més beneficiats per la nova subvenció de la Generalitat.

Dins d’aquest nou atorgament de subvencions, els mitjans que rebran més diners són RAC-1, 8TV, el Grup Flaix i la Cadena SER. RadioCat XXI rep una quantitat molt superior a la resta de mitjans, amb 764.000 euros pel projecte “RAC-1, projecte de futur més a prop de l’oient”. L’empresa Emissions Digitals de Catalunya rep 501.000 euros pel projecte “La nova 8TV; digital, interactiva i de proximitat”, el Grup Flaix 396.00 euros pel seu projecte d’innovació digital i la Cadena SER 375.000 euros per la digitalització de l’estudi Toreski.

A alguns mitjans els han atorgat quantitats per sobre dels 100.000 euros, però per sota de les esmentades. Ebre Digital rep 120.000 euros pel trasllat i adaptació del Canal Terres de l’Ebre i la integració digital del nou canal TE24, mentre que Televisió Teveon Ebre en rep 100.000 per la posada a punt dels equipaments tècnics del Canal 21 Ebre per a fer el pas a l’alta definició. Les quantitats atorgades a la resta de mitjans són molt inferiors.

VilaWeb va decidir de no presentar-s’hi perquè, en un moment en què caldria reduir fortament la quantitat de diners que la Generalitat es gasta en mitjans, no creuen que calgui obrir una altra finestra per al repartiment discrecional de subvencions, un fet que podria derivar, com passa amb la gestió de la publicitat institucional, en clientelisme polític.