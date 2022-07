El percentatge d'alumnes aprovats aquest 2022 en les proves d'Avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat (EBAU) ha assolit un 96,7% a les Balears i un 96,06 per cent al conjunt de l'Estat, segons la informació provisional recopilada per Europa Press.

Aquesta xifra reflecteix un resultat similar als recopilats el curs passat en les mateixes dates, quan varen obtenir l''apte' un 96,1 per cent de batxillers en tot el país en la convocatòria ordinària.