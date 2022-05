'You Say Tomato, I Say Bailout...' Ells en diuen Sareb i jo en dic estafa

Entre els anys 2008 i 2012 es va viure una crisi financera mundial. A l'Estat espanyol es varen dedicar uns 100.000 milions d'euros a rescatar bancs i caixes, els directius de les quals havien robat als clients una quantitat similar. Cap d'ells, però, va haver de respondre davant l'administració de Justícia espanyola, probablement tan corrompuda com la pròpia elit bancària.

Aquells 100.000 milions d'euros robats per individus que a dia d'avui viuen a cos de rei, varen ser avançats per les institucions europees, però han acabat sortint de l'empobriment de la ciutadania. Convé recordar que el juliol de 2012 es va pujar el tipus general de l'IVA del 18% al 21% i el reduït del 8% al 10%, es va eliminar la deducció per compra d'habitatge, es va baixar la prestació d'atur a partir del sisè mes...

L'aleshores Govern espanyol, presidit per M. Rajoy, es negava a reconèixer que l'Estat espanyol, en fallida, havia hagut de ser rescatat i la revista Time va publicar un article titulat 'You Say Tomato, I Say Bailout: How Spain Agreed to be Rescued' ('Tu en dius tomàtiga, jo en dic rescat...') on se'n fotien del patètic orgull dels espanyols.

Aquella estafa massiva perpetrada per la màfia politico-bancària ha continuat, amb episodis de jutjat de guàrdia, si els jutjats no fossin la guàrdia d'aquella màfia.

Recordem la venda de pisos públics per part de l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid (Ana Botella i Ignacio González) a fons voltor: 1.806 habitatges socials a Blackstone i 3.000 al fons Goldman Sachs-Azora.

L'escandalós robatori continua. L'actual Govern espanyol, format pel PsoE i Unidas Podemos, va sumar majoria prometent traspassar el patrimoni de la Sareb (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, nom amb el qual es coneix el banc dolent que es va crear per treure els actius tòxics dels bancs) al parc públic d'habitatge.

Ara, aquest Govern espanyol tanca el cercle de la gran estafa i traspassa la cartera de la Sareb (25.300 milions d'euros en immobles, sòls, hipoteques i préstecs impagats) a dos fons d'inversió estatunidencs que acumulen innombrables denúncies per assetjament immobiliari i operacions especulatives.

Dues gestores immobiliàries de Blackstone s'encarregaran del 45% dels actius del banc dolent, i Hipoges, dependent del fons d'inversió KKR, es farà càrrec de l'altre 55%.

No en digueu 'rescat bancari' o 'Sareb', digueu-li estafa.