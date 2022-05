Per què és tan important la mobilització de dissabte?

El GOB ens convoca a concentrar-nos aquest proper dissabte, 28 de maig, a la plaça Major de Palma. Entre totes les persones que hi participarem, crearem un mosaic humà amb el lema 'Avui per demà'. Com més gent hi participi, més gros i impactant serà el missatge escrit amb la suma de la participació directa de cadascú de nosaltres.

Hi ha moltes raons per organitzar-nos i anar aquest dissabte horabaixa a la plaça Major de Palma a fer aquest mosaic.

En primer lloc perquè el mosaic depèn de que hi hagi gent suficient per formar-lo.

En segon lloc, perquè l'acte s'emmarca dins la campanya per aconseguir una Llei de Benestar per a les generacions presents i futures. Una Llei pionera que podria situar les Illes Balears com a referent a tot l’Estat, en la consciència col·lectiva d’un poble que mira els errors del seu passat per prevenir i salvaguardar el seu futur.

En tercer lloc, perquè hem de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè els infants i joves d’avui i els que vendran demà, gaudeixin d’un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social.

En quart lloc, per garantir la sostenibilitat de la vida i el benestar de les futures generacions davant els reptes ecològics, climàtics i socials als que haurem de fer front.

En cinquè lloc, perquè tota l’acció política d’avui tengui en compte com pot afectar el benestar social i ambiental de demà.

Però a més a més, la mobilització de dissabte és important perquè serà la primera gran mobilització després de la pandèmia que ens ha obligat a desmobilitzar-nos durant més de dos anys.

I és transcendental que la societat civil i els moviments socials recuperin la iniciativa i, m'atrevesc a dir que el lideratge de la tasca per la transformació social que, com hem tornat a comprovar, no vendrà de les institucions.