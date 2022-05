Un democràcia intervinguda (a l'Ajuntament de Palma, també)

Si el procés d'Autodeterminació de Catalunya ha demostrat fins a quin punt la democràcia a l'Estat espanyol està vigilada, intervenguda i retallada per l'estament judicial, el Catalangate anirà demostrant fins a quin punt el sistema, suposadament democràtic, està intervingut i monitoritzat pels serveis secrets espanyols i el seu màxim cap, el rei espanyol Felipe de Borbón.

Aquest diumenge s'ha destapat que les negociacions per formar una majoria de govern a l'Ajuntament de Barcelona, després de les eleccions de 2019, també varen ser espiades pel CNI. A això cal afegir-hi l'operació (que encara pagam tots els contribuents) protagonitzada per Manuel Valls, que tenia per objectiu mobilitzar el vot espanyolista.

Al CNI li preocupava que l'Ajuntament de Barcelona acabés en mans de l'independentisme, concretament sota el control d'Esquerra Republicana.

Tots aquests anys de creixement de l'independentisme i de procés d'Autodeterminació, la idea que els principals ajuntaments de la Nació Catalana fossin liderats per independentistes provocava pànic entre els oligarques espanyols que controlen els aparells de l'Estat.

El juny de 2017 un independentista havia d'accedir a la batlia de Palma. Repetirem la data perquè vos situeu i recordeu quin ambient es vivia aleshores: juny de 2017.

Els mesos abans hi va haver a Palma una operació de guerra bruta. Aviat en donarem més detalls.