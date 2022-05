El cap dels espies és Felipe de Borbón

El cas conegut internacionalment com Catalan Gate continua fent-se més gros. Les evidències apunten a que hi ha molta més gent víctima d'aquest cas d'espionatge i monitoratge dels seus dispositius mòbils.

La tàctica dels aparells de l'Estat involucrats en aquest escàndol consisteix en deixar passar el temps sense moure's gaire i intentar que així el cas es vagi esvaint, desinflant o passant a un segon pla.

El 'sacrifici' de la Directora del CNI era previsible, però lluny de tancar l'afer, l'obri més. És el clàssic gest que es queda a mitges, no satisfà ningú i deixa una ferida oberta per on hi vessarà, tard o prest, més informació.

Però des del punt de vista de les víctimes de l'espionatge, monitoratge i invasió de la seva intimitat, cal no perdre de vista un element que és clau en aquest cas i que ha passat molt desapercebut: el cap de l'espionatge espanyol és Felipe de Borbón.

Ell és el cap i màxim responsable del CNI segons les lleis del Regne d'Espanya. Felip VI és «el capità general dels tres exèrcits. El soldat número u i el màxim comandament de les Forces Armades», tal com estableix la Constitució Espanyola.

I, a més a més, els responsables del CNI reporten setmanalment amb ell.

Amb les dades que tenim avui, Felipe de Borbón és l'únic que no pot intentar fer creure que no disposa de tota la informació sobre aquest nou escàndol.