Abunda el pensament crític davant el comportament de l’Estat espanyol amb Catalunya

Al Principat, el català a l’escola no es toca. En Jaume Sastre pot deixar la vaga de fam. Els maledicents no li hauran d’enviar “quelites”. Ja sabem que els envejosos sempre existiran. Hi ha crisi econòmica a Espanya? Llavors per què els gasten amb espionatges? Han aturat una guerra gràcies a “Pegasus”? Què fan els sociates defensant l’espionatge amb l’excusa que havien d’impedir o saber si es preparava el trencament d’Espanya? No saben ni volen saber que els Països Catalans no han estat mai Espanya, encara que ho han ensenyat als seus habitants escrivint-ho de manera repetitiva i espanyola dins els manuals i llibres de text perquè quedassim ben empapats i amarats els savis de la gran nació espanyola. I han tingut molt d’èxit. De fet, la majoria d’aquests habitants tenen la lliçó ben apresa. El que no aconseguiran mai és tenir l’accent de qualsevol dels dialectes espanyols. Si se sent aquest accent és per les persones que varen ser obligades a haver d’emigrar perquè els feien patir fam on eren i els prometien el paradís si anaven a les terres conquerides. Volien escampar la seva llengua i crear confusió. Que no s’ha conquerit mai Catalunya! Revisau una bona història i no les manipulatives i manipuladores! No ens hem de preocupar massa… o sí. Europa intervindrà en el cas Catalan Gate que dura ja més de 300 anys.

De vegades he estat titllat de ser massa crític, de parlar malament dels governants espanyols i de dir moltes mentides. Tot pot ser encara que no ho he fet a consciència. Ho hauré fet snse voler, perquè corren i circulen informacions que no tenen per què ser “fakes news”. I avui faré això, em dedicaré a demostrar que sempre he procurat tractar els temes de manera objectiva. Avui, dissabte, 30 d’abril, he pogut llegir al facebook: “Espanya és un sistema de mafiosos franquistes col·locats i endollats que va dissimular en el seu moment per entrar a la Unió Europea i viure de subvencions i ajudes perquè no en tenien prou en robar a Catalunya per mantenir les regions paràsit”.

Un polític alemany diu que Espanya és un sistema totalitari i ha demanat a la Unió Europea que intervingui per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol. Troba que com a demòcrates espanyols no poden aclucar els ulls davant el que passa a Espanya. Aquest polític és Von Grünberg. Que va ser diputat del Rin del Nord, Wesfàlia, i que s’ha jubilat fa poc. Pensa que la falta de sensibilitat respecte de la memòria històrica és una de les causes de la falta de diàleg entre el Govern espanyol i la Generalitat. Respecte de la judicialització del procés independentista, opina que és absurd jutjar polítics independentistes. A més, troba incompresnible que després de les grans mobilitzacions soberanistes i pacífiques catalanes, la resposta de l’Estat espanyol hagi estat: “tu has d’obeir això que jo dic i punt”. El polític demana on és la democràcia a Espanya si quan es manifesten dos milions de persones al carrer, el Govern espanyol no reacciona. Ataca els organitzadors amb el poder judicial i diu que això no fa més que intensificar el conflicte. Troba que és ridícul que la UE no s’involucri més per resoldre el conflicte català per evitar més conflictes a Europa i que això ja ho va fer en temps de Franco.

L’Estat espanyol també doma els que en algun moment han semblat díscols. Recordem el major dels mossos Sr. Trapero, que a l’octubre de 2.019, quan s’ha dit que els independentistes varen fer un cop d’estat, que més haurien volgut molts?, i quan la policia espanyola va pegar porrades a tots els catalans que volent votar se’ls posaven per davant, fet que després varen negar i a més es varen convertir en la mà dreta dels jutges, que a partir de les seves mentides acusaven tot déu que els venia de gust. El Sr. Trapero quasi el varen convertir en el cap de la tropa armada de la Generalitat, va estar fora feina una temporada i ara torna a comandar el cos dels mossos d’esquadra. Ha estat acusat d’haver demanat que es respecti la policia, però davant el cas d’un jove que en una petita manifestació va ser acusat d’haver pegat una colzada al casc d’un policia, que el va tombar de mala manera i se’l va emportar detingut a la comissaria i després d’haver-lo acusat durant dos anys i haver-li fet creure que l’empresonarien, cosa que no ha fet res més que amargar la vida a aquest jove que no havia fet res, cosa que es veu clarament a un vídeo que s’ha utilitzat com a prova. Ara resulta que el jutge que el jutjava ha dit que no hi havia cas, que no es podia demostrar que el jove hagués pegat al policia, per tant ha quedat absolt i ha quedat demostrat que el policia que ha de defensar els drets dels ciutadans, el va privar d’aquests drets, mentint. S’estudiarà el cas del policia, però mentre, el Trapero el manté a la feina, i li manté el sou, que li hem de pagar tots, perquè ens robi els nostres drets. Per tant, també s’ha demanat al Sr. Trapero que es podrà respectar la policia quan aquesta respecti els ciutadans. Trapero ja actua com si fos un policia espanyol.