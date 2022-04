Primer varen espiar els independentistes catalans i, també, els bascos... i a tu et va semblar, fins i tot, normal.

Després varen espiar els que ells anomenaven 'comunistes'... tu no et sentires, en absolut concernit.

Després varen espiar els anarquistes... tu no n'eres, ni t'importava allò que els fessin.

Després varen espiar els sindicalistes... la cosa tampoc anava amb tu.

Després varen espiar els que 'es ficaven en política'... «que no s'hi haguessin ficat», vares pensar

Després varen espiar els periodistes... Tampoc no et va semblar tant greu.

Ara vius en un estat policial on l'Estat té intervengudes totes les teves comunicacions i ho sap absolutament tot de tu... et voldries queixar, però no només estàs empegueït, sinó que ja no saps com es fa.