Gols contra el masclisme

Aquest dimecres, al Camp Nou, s'ha fet història. El partit de futbol entre els equips femenins del FC Barcelona i el Reial Madrid ha aplegat 91.553 assistents, xifra que significa el rècord mundial d'espectadors a un partit de futbol femení.

La impressionant xifra i el mosaic (que hauria d'haver estat escrit en català) han fet la volta al món i han significat una passa simbòlica, però molt important, en el llarg camí cap a la igualtat d'oportunitats entre totes les persones sense distinció per raó de gènere.

L'aportació que han fet el conjunt de dones que formen la plantilla del Barça, entre les quals les mallorquines Mariona Caldentey, Cata Coll i Patri Guijarro, i el club presidit per Joan Laporta, a la lluita per la igualtat, és majúscula i cal posar-la en valor i celebrar-la.

I, malgrat aquells que prediquen que no ens hem d'emmirallar en Catalunya, convendria que qualque club, a Mallorca, aprofitàs l'onada i fes una aposta important i decidida pel futbol femení.

L'alegria per la fita assolida al Camp Nou no ens ha de fer oblidar que encara hi ha desenes de milers de situacions, en el futbol, en l'esport i en la vida en general, on la discriminació cap a les dones (o cap el col·lectiu LGTBI) continuen perpetuant-se.

Serà necessari marcar molts gols més a la desigualtat per arribar a una situació de justícia i derrotar el masclisme.

I encara que no vulguin que es digui, també el masclisme dels jutges espanyols.