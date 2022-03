Tot i que sempre hem sentit a dir que a les Balears, a la mort de Franco, no hi havia una demanda generalitzada d'Autonomia política, com sí que hi havia en altres territoris de l'Estat espanyol, és just recordar la massiva manifestació en demanda d'un Estatut que es va fer a Palma el 29 d'octubre de 1977. Igualment és just assenyalar que uns mesos abans, el febrer del 1977, es va aprovar a Cura, un 'Avantprojecte d'Estatut de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera' que en el seu article 1 deia: «Les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i altres de menors, en exercici del dret a l'autodeterminació dels pobles, es donen el present Estatut per a la regulació de la seva vida política i administrativa».

La lectura d'aquell text resulta extremadament interessant. Tots els articles, o gairebé tots, suggereixen qualque reflexió. En destacarem dos articles més:

L'article 8 deia: «La Generalitat insular establirà les relacions oportunes amb les del Principat de Catalunya i del País Valencià, podrà mancomunar-s'hi per a l'exercici d'una o més de les competències estatutàries i podrà arribar a federar-s'hi si el Parlament de les illes ho aprova i el poble ho ratifica en plebiscit per majoria absoluta.»

L'article 9: «Si una o més de les tres entitats territorials (Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera) volen separar-se del territori autònom serà necessari que ho proposi el respectiu Consell General per majoria de dos terços i ho aprovi en plebiscit el seu cos electoral per majoria absoluta.»

De l'Avantprojecte d'Estatut de Cura i de la manifestació en favor de l'Autonomia enguany es compleixen quaranta-cinc anys.

Aquest diumenge es farà un acte de commemoració d'aquest 45è aniversari de l’Estatut de Cura al Santuari ubicat al Puig de Randa.