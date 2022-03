Per l’Espanya unitària, contra Catalunya

Putin és comunista, putin és molt dolent, putin és un ser maligne. Doncs no, Putin és un assassí. Uns diuen que Putin ho fa bé, que intenta no matar civils, que allà el que hi ha són males persones, que són les culpables de la guerra. Allò cert és que mata persones innocents, tengui raó o no. Doncs no, mai no tendrà la raó. La raó l’ha ben perduda. Com tots els que volen que Casado pagui per haver estat un acuseta, un fals, un traïdor. Com que és un traïdor?, l’únic pepero que ha volgut lluitar contra la corrupció. La deessa madrilenya engreixant la seva família amb els doblers de tots els madrilenys, amb els doblers de tots els que l’han votada, amb els doblers de tots els qui la votaran. La votaran els que beneeixen la corrupció. A una dona tan seductora com la deesa se li permet, fins i tot, la corrupció, aquella en la qual el PP hi està submergit, però als seus votants poc els importa. L’únic que volen és esser seduïts en tot moment. Putin és un assassí. Ayuso és una corrupta. Idò endavant els dos dimonions!

A l’ajuntament de Vila-real (Plana Baixa) el partit Vox ha presentat una moció en la qual demana que tots els centres educatius tenguin desplegada la bandera espanyola perquè pugui onejar quan faci vent, és a dir, al seu exterior. El text de la moció ha rebut el suport de Podem i del Partit Socialista del País Valencià, cosa que ha fet possible que la moció s’aprovàs i cosa que suposa que fins ara les escoles no ho feien, i si no ho feien era perquè no desitjaven fer-ho. A la moció s’especifica que l’ajuntament haurà de supervisar si es compleix això, i que la bandera espanyola simbolitza la Nació, la sobirania, la independència, la unitat i la integritat de la Pàtria. El suport dels dos partits estatals ha provocat una reacció irada a les xarxes. Des de Compromís assenyalen que aquest gest és un emblanquiment de l’extrema dreta “per part de partits que diuen ser d’esquerra”. Per començar han volgut treure el País Valencià dels Països Catalans.

L’expresident Felipe González, com a personatge que ja fa temps que viu al cementeri dels elefants, considera que Espanya viu una pulsió destructiva contra la unitat de tots. I dóna la culpa de tot a l’aparició de partits provincials. Per tant, considera que s’han d’eliminar aquests partidets per poder arribar una vegada més a una Espanya unitària. Fixau-vos: Catalunya demana sobirania territorial i tothom la demana i sorgeixen les autonomies per contrarestar la sobirania catalana. A Catalunya sorgeixen partits nacionals catalans i a poc a poc, en van sorgint a totes les autonomies, cosa de la que ara es queixa don Felipe, l’elefant socialista teòricament retirat. El que s’intenta sempre és eliminar l’efecte que puguin aconseguir a Catalunya, i fins i tot, si és necessari, faran que es retirin d’allà les empreses que puguin suposar riquesa per als catalans i que se’n vagin a fer riquesa a altres parts més espanyoles. Per tant, a l’elefant socialista no li queda quasi res de demòcrata, si és que qualque vegada va tenir cosa democràtica. "La descentralització que emana d'aquest pacte (la Constitució), n'hi ha que l'han interpretada com la centrifugació del poder, amb les seves manifestacions més aspres contra la unitat de tots", ha amollat. També s’ha de dir en defensa seva que ha volgut aigualir un poc les seves paraules dirigint-ne unes altres contra els partits centralitzadors: "Ha sorgit un discurs a favor d'una passió centralitzadora que cerca una Espanya de capitans generals", ha assenyalat. Finalment ha manifestat que s’havia d’acabar amb aquesta broma i tornar a una Espanya unitària, supòs que volent dir en una Espanya on només existissin dos partits, el seu i el del PP. Davant la pregunta sobre si s’hauria de canviar la Constitució ha contestat afirmativament, però tenint molta cura de no tocar articles com el 155, perquè representa la manera de respondre a una crisi com podria ser la declaració unilateral d’independència de Catalunya, per exemple. Per tant, s’ha de fer un nou pacte de convivència social, però tenint cura de la lleialtat institucional i el compliment de la llei. Diu que les errades d’interpretació de la Carta Magna han estat provocades per la deslleialtat.

En espera d'una confirmació oficial del Grup Volkswagen, Catalunya haurà perdut definitivament la batalla per la instal·lació de la planta de fabricació de bateries elèctriques, en benefici de Sagunt. Un projecte emblemàtic, que era molt important per al Govern, els sindicats i la patronal. La candidatura de València s'ha imposat, a més de Catalunya, a Aragó i a Extremadura, en una carrera desigual i que el Govern espanyol ha decantat i allunyat de Martorell. El president valencià Ximo Puig ha guanyat la partida, impulsat també per la planta que té Ford a Almussafes i rep amb això un baló d'oxigen de cara a les eleccions autonòmiques de maig del 2022. Segurament es devia de premiar algun tipus de fidelitat del Govern valencià, ja que saben que poca cosa poden esperar del català.