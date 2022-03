Veus divergents

Certament no estic tot lo dia llegint articles d'opinió pel que fa a la guerra d'Ucraïna. Avui he parat el ment amb les de gent com en Llorenç Capellà, Bernat Joan, Vicent Partal... Veig que es confronten opinions no sempre properes unes amb altres, totes vesteixen amb matisos diferents que les fan creïbles, per molt que jo no ho comparteixi tot i alguns parers em sorprenen.

Hi ha també les opinions i sobretot les decisions de polítics en actiu. Dimecres passat vaig tenir la sort de trobar una intervenció d'una eurodiputada irlandesa per Dublin, Clare Daly gràcies a que qualcú en va piular la seva intervenció al Parlament Europeu en la discussió sobre una proposta de resolució contra l'agressió russa a Ucraïna. Diré de passada, que quan vaig voler trobar més informació al respecte, fins i tot al Twitter, em vaig topar de morros amb la censura de, precisament, la Comissió Europea. De la mateixa manera que a Espanya la sola decisió del seu President del Govern pot autoritzar la tramesa d'armes a un altre país, també la Comissió Europea pot decidir censurar els mitjans de comunicació de l'altre bàndol, sense més preàmbuls: estora d'impunitat de vellut per quan arribi l'extrema dreta al poder.

Com que crec idò, que l'opinió contrària al posicionament oficial de la Unió Europea és censurat, és per això que avui, encara amb el risc, amb raó, que el director no me pagui la totalitat de l'article, transcriuré i traduiré aquí la intervenció d'aquesta eurodiputada irlandesa en resposta a la proposta de resolució del Parlament Europeu sobre l'agressió russa contra Ucraïna de dia 1 de març de 2022, així com una justificació del seu vot dirigida a l'opinió pública irlandesa:

Transcripció parlament: “Això no és un document seriós i creïble. Això és una andanada xenòfoba. Les relacions entre Rússia i la Unió Europea estan en el seu punt més baix i la resposta del Parlament Europeu és més, molt més del mateix: impedir que Rússia desenvolupi relacions individuals amb els països de la Unió Europea, intensificar l'OTAN, enfortir les defenses de la Unió Europea per a dissuadir A Rússia, sancions i investigacions internacionals. Rodejam Rússia amb bases de l'OTAN i els anomenam agressors. Donam suport a grups opositors i els acusam de interferència estrangera.

El projecte europeu no està sent soscavat ni dividit per Rússia, sinó per la gran hipocresia que caracteritza aquest informe. I els únics beneficiats d'aquest sense sentit, són la industria armamentística que engreixa amb els beneficis que li reporta aquesta histèria. Així que podrien vostès calmar-se i controlar-se? Necessitam treballar diplomàticament amb els nostres veinats per a resoldre pacíficament les nostres diferències. Poden reduir la seva rusofòbia? El darrer que necessitam és que una Guerra Freda torni Calenta. Rebutjam absolutament aquest informe en la seva totalitat”.

La resolució es va aprovar per un 93% de vots del Parlament Europeu. L'endemà dia 2 de març, Clare Daly, juntament amb l'eurodiputat també irlandès, Mick Wallace, justificaven en un article a The Iris Time, el seu sentit del vot:

“Hi ha hagut un intens interès per part del públic irlandès en la votació d'ahir en la resolució del Parlament Europeu sobre l'agressió russa contra Ucraïna, aprovada per majoria aclaparadora. La nostra decisió de votar-hi en contra ha generat una gran ira. El centre d'aquesta ira és la creença errònia que vam votar "en contra de condemnar l'agressió russa". Això no es cert. Condemnem inequívocament la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna. Demanem a la Federació Russa que acabi immediatament amb totes les activitats militars a Ucraïna, retiri les seves forces sense condicions i respecti plenament la sobirania d'Ucraïna. Expressem la nostra solidaritat absoluta amb el poble d'Ucraïna i demanem esforços diplomàtics urgents per aconseguir un alto el foc i negociacions per posar fi al conflicte.(...)

Els bombardejos russos i els atacs amb coets contra ciutats són crims contra la humanitat. L'ús de la dissuasió nuclear de Rússia per cobrir aquesta guerra està amenaçant una escalada nuclear desbocada, amb conseqüències potencialment fatals per a tota la vida del nostre planeta. L'únic responsable d'això corre a càrrec de Vladimir Putin.

Bona part de la resolució del Parlament Europeu és important i necessària. Condemna correctament la invasió i demana suport humanitari per a Ucraïna i els refugiats ucraïnesos. Aquests són termes que hem recolzat de tot cor. Contràriament a les afirmacions que vam votar "en contra de la condemna de l'agressió russa", de fet vam votar aquestes clàusules durant les votacions d'esmenes. Comproveu el registre.

Però la resolució també demana accelerar el subministrament d'equipament i armes militars a Ucraïna, reforçar la presència avançada de l'OTAN, augmentar encara més la despesa en defensa i activar els esforços de defensa comuns i conjunts europeus "per tal d'enfortir el pilar europeu dins de l'OTAN". També, de manera oportunista, demana obrir el mercat energètic europeu al gas natural liquat (GNL) dels Estats Units. El nostre grup polític, Esquerra, va intentar eliminar aquests elements de la resolució, però la majoria al Parlament Europeu va lluitar per mantenir-los. Vam haver de votar el text en conjunt, que incloïa aquestes convocatòries. El nostre vot no va ser en contra de condemnar l'agressió russa. Era contra inundar Ucraïna amb armes. Va ser contra una espiral de represàlia d'escalada militar, que posava en perill tota Europa.(...)

No compartim el zel dels líders de la UE per lluitar contra Rússia fins a l'últim ucraïnès. Tampoc no podem donar suport a mesures que corren el risc d'expandir el conflicte més enllà d'Ucraïna, amb el risc d'una guerra mundial en la qual poden morir milions de persones. En aquest moment, és molt més important que s'escoltin les veus per la pau. Hem de seguir exigint la diplomàcia i impulsant una pau negociada, per difícil que sigui. Per això hem votat en contra de la resolució. La gent pot estar en desacord, però mantenim la nostra decisió”.

