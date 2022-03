Més decisió

Ja que la celebració del dia de Balears l'1 de març té la seva justificació o origen en l'aprovació de l'Estatut d'autonomia és una bona ocasió per reclamar el seu compliment. Perquè un dels aspectes més poc presentables de l'estat autonòmic és l'incompliment sistemàtic i la perversió de l'estat. Incompliment sistemàtic perquè tot i que l'Estatut (llei orgànica) contengui determinades normes resulta que els executius espanyols en fan cas omís. Perversió perquè l'estat es dedica, seguit seguit, i a través de múltiples subterfugis a ficar el nas en temes que corresponen a les autonomies.

Quins avanços en autogovern s'han produït els darrers anys a les Illes Balears? Diria que cap, o molt escasos, potser el tema de Cabrera i per via judicial. Ha tengut el Govern Balear un paper actiu i reivindicatiu en l'assoliment d'ampliacions competencials? Diria que no, certament s'ha posicionat habitualment a favor, però sense anar massa més enllà d'un quedar bé.

Algú ha vist una feina a fons de l'executiu Armengol per assolir més capacitat de decisió en justícia? S'ha vist alguna gestió estructurada i planificada per aconseguir un model policial propi per a Balears? Dues competències amb moltes deficiències en gran part degudes a l'enorme mobilitat dels funcionaris que molt sovint no són de Balears ni tenen cap intenció de romandre-hi de forma permanent entre d'altres raons per una més que evident deficient compensació de la insularitat i un cost de la vida que dificulta la continuïtat en el lloc de feina d'aquests treballadors.

L'Estatut, que en la seva darrera versió és de 2007, estableix que el Govern té la competència executiva sobre la gestió del domini públic maritimoterrestre, concessió d'autoritzacions, execució d'obres i actuacions al litoral. Un tema que a unes illes no és anecdòtic. S'ha publicat que a Canàries s'està negociant a fons el traspàs però res se sap de Balears. Quants de pics s'ha reunit la comissió mixta a l'efecte? El que si sabem a Balears és que el Ministeri està tramitant un nou reglament de costes que pot tenir conseqüències molt rellevants com dificultar l'accés a la mar.

Està preparat el Govern per rebre aquesta tasca? No està gens clar. La transfarència, en teoria, també hauria de suposar una important millora en l'agilitat i eficiència de la gestió d'aquesta competència. El Govern ha previst els mecanismes per fer-ho possible? Perquè si la gestió de costes s'ha de semblar a la de recursos hídrics hi ha per partir a córrer. L'endarreriment en l'atorgament dels permisos per a les instal·lacions de temporada (hamaques, sombrilles, surfs...) provoca que moltes temporades turístiques s'iniciin sense que les platges estiguin degudament dotades. I això qualsevol pot entendre que no és una bona notícia per a la principal indústria del país. Per això de la gestió balear s'espera rapidesa i visió de conjunt.

Segurament costes i litoral és l'única transfarència que té possibilitats de produir-se abans de final de legislatura. I segurament s'esperarà a que s'aproximi la data electoral per fer el corresponent anunci. Ja ho feren amb el règim especial i és coherent amb aquesta enorme màquina de propaganda que han construït els socialistes.

Volem més capacitat de decisió. I la volem ja. I l'hem de voler per fer una gestió més solvent i més sòlida. Volem més ambició d'un govern, que més enllà d'algun gest, està ancorat en el conformisme en relació a l'augment de les quotes d'autogovern.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi