‘Casado pa casa’ i 3. Epitafi

Si queda algú que encara li faci un poc de gràcia que aprofiti bé la tele: li queden un parell de telenotícies, literalment. Pareix que ja no fa gràcia ni als que li reien les gràcies la setmana passada, ben al contrari frissen de posar en marxa la damnatio memoriae, que vol dir eliminar el seu nom de per tot on aparegui, i si cal resetejar els ordinadors a martellades, ja en saben. Llàstima: ens quedarem sense saber que li trobaven quan el varen elegir, fa menys de quatre anys.

Si se’l recorda per alguna cosa serà per esser l’orador més groller de la cambra, dels darrers 80 anys, com varen dir els seus companys de viatge, i no serà que no hi hagi per triar. Els amics de l’hemeroteca trobaran ben fàcilment l’antologia de l’insult, i també del menyspreu a les institucions quan no comanden ells.

És per fer-s’ho mirar, aquesta gent que segons s’autoqualifiquen, tot el seu programa, com els deu manaments, es condensa en Todo por España, todo por la patria, i darrerament en constitucionalistes, que és la versió XXI del Dios-patria-rey. Fixem-nos, però, que són consignes decimonòniques: no diuen res de democràcia, les proclames aquestes, i evidentment tot des del mando i ordeno, en cas que es quedin a l’oposició rebenten, com acabam de veure. Als segles passats treien les pistoles, ara bramen que el que ha sortit de les urnes no és legítim.

El final ha semblat ocurrències descartades per a La venganza de don Mendo. Ja corregireu el diari, però... devers dimarts l’altre Casado va fer un discurs sobre els “principis” que pareixia Jordi Cuixart, dos dies després Ayuso l’acusa d’espionatge intrafamiliar, com en el cas Kitchen, el cas Potingues de Cifuentes o les granotes de l’esperpenta Aguirre. El dia següent obrin un expedient a Ayuso i Casado se’n va a l’emissora de Carlos Herrera (col·laborador il·lustre del cas CDR) per insinuar que el germà de la presidenta de Madrid tendria testaferros per contractar amb la germana? La veritat és que vaig perdut. Ayuso mostra una factura i diu que els seu germà “només” ha cobrat 56.000 €, que demostren que Casado ho havia exagerat massa; això diuen va convèncer Casado (el dels principis tan primordials) i va tancar l’expedient Ayuso, cosa que era fora de les seves atribucions.

Val, tot és més complicat, però aquí hem de resumir. La qüestió és que a partir d’aquest vodevil (dels altres callen com a morts) els peperos varen descobrir que aquest home no funcionava bé. Tenir un boig imitador de Patton disparant a tort i a dret cap a l’altra banda ja els anava bé, però quan la beneitura li puja al cap i es posa a disparar contra els seus, és que l’han de retirar, però ja. “A buenas horas mangas verdes”, en bon mallorquí: “Així s’ensuma sa merda des lloro”.

Entretant s’ha escolat un altre escàndol, per als no peperos, i és que aquests prop de 60.000 € són els que la mateixa Ayuso ha reconegut que va cobrar el seu germà, per un contracte amb la institució que ella presideix. Casado no va senyalar Ayuso com a harpia, que hauria estat més divertit, sinó com a corrupta. Sabent això uns 3.000 manifestants van a la seu del PP a donar suport al nepotisme, que ja sabíem que era marca de la casa, però tan descarat certifica que no tenen solució, cosa que per a ells és tabú, com la pederàstia dins l’Església.

I... n’hi ha molts més, de contractes impresentables, això és la punteta de l’iceberg, com també hi ha molt més episodis d’estil mafiós al parlament madrileny, i molts milions tudats i un excés de mamandurrias de Villa y Corte, amb enxufats per tot, començant pel Tribunal de Cuentas, que deu esser un altre Tribunal de cuentas contra Cataluña, ja que els comptes de Madrid, ni de la Gürtel, ni de la Kitchen, no els interessen gens.

Per una vegada a les Illes hem tingut més seny. La manifestació d’Ayuser’s a Palma en va arreplegar 10, comptant els organitzadors. Idò no seria cap doi oblidar-se de l’operació Pallassa i demanar a en Company si per favor voldria tornar. Almanco era un referent de la terra, amb la nova generació de veciats de cocou ens quedam sense referents, ni formes, ni vergoya, ni respecte per res.

Els que trobin, i els vessarà raó, que hi ha massa retòrica per a un epitafi, ho podem resumir amb això: ‘Res, O’.

En tot cas no vos perdeu el final d’aquesta tragèdia espanyola:

—¿Qué es aquesto?

—Un panteón

—!Ved como muere un león:

Casado haciendo el oso!

—¡Qué puñalada!

...Se está muriendo...

—Sabed que menda es don Mendo,

i don Mendo... mató a menda.

Cau el teló.