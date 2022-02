dBalears: hi ha motius de sobra

dBalears és ca teva. Acaba de complir 25 anys d'existència. És el primer diari en català a les Illes Balears. Durant 17 anys, des del 1996 fins el 2014, va sortir en paper, editat pel Grup Serra i l'any 2015 l'associació sense ànim de lucre Ona Mediterrània en va assumir la gestió.

dBalears és cultura. Durant la seva història ha promogut multitud d'iniciatives per promoure la llengua catalana: una col·lecció de diccionaris, una col·lecció de literatura d'autors de les Balears, les Rondalles mallorquines en CD, contes del Món, receptes gastronòmiques del Món...

dBalears és opinió. Per les seves planes i la seva web han passat els millors articulistes i creadors de les Balears.

dBalears és compromís. Ha estat present a les Diades per la Llengua. Ha estat l'altaveu de les lluites per la Llengua i el Territori. Ha acompanyat la marea verda en defensa de l'ensenyament de qualitat i en català. Ha denunciat els múltiples incompliments de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. També els darrers anys ha aconseguit situar a l'agenda mediàtica els casos de discriminació per raó de llengua que pateixen els catalanoparlants a les Balears i a la resta del domini lingüístic.

dBalears ets tu. Els darrers anys ha aconseguit fer créixer molt la seva audiència i ha arribat als 240.000 visitants únics mensuals.

dBalears ha tengut i té un equip humà compromès amb el periodisme de qualitat i en català i que s'ha d'enfrontar dia a dia, hora a hora a les dificultats suplementàries que comporta fer aquest periodisme avui i aquí.

Com veis, motius pels quals dBalears sigui un dels finalistes dels Premis Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua no en falten.

I si guanya el Premi, el guanyam tots. Podeu votar a través d'aquest enllaç.