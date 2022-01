Somnis i desitjos per al 2022

Convençut que la sola formulació dels nostres somnis ens apropa al seu compliment i que per aconseguir grans fites, no només hem d’actuar, sinó també somiar; no només planificar sinó també creure-hi, feim una llista ràpida i succinta d'aquells somnis, ben desiguals i diversos, que voldríem que es fessin realitat durant aquest 2022.

Que tots plegats tenguem molta salut.

Que s'acabi definitivament la pandèmia que tant de patiment ens ha causat.

Que el Món aprengui a viure en Pau i els humans aprenguem a resoldre els conflictes a través del diàleg i la política i no a través de la violència i les guerres.

Que Mallorca i els Països Catalans assoleixin noves fites en el camí cap a la seva plena sobirania.

Que les Illes Balears surtin de la present crisi econòmica a partir d'un nou model basat en la solidaritat i la sostenibilitat.

Que la nostra societat visqui cada vegada més cohesionada a partir de la justícia i la coneixença mútua.

Que la nostra cultura sigui l'eix vertebrador del nostre benestar. I que els creadors de cultura puguin fer la seva feina amb la dignitat i el reconeixement que massa vegades els ha mancat.

Que la llengua pròpia d'aquesta terra, la llengua catalana, gaudeixi del prestigi i de les eines per poder recuperar el coneixement, reconeixement i ús social. Que mai més, ningú, sigui discriminat per usar-la.

Que ningú, mai més sigui discriminat pel seu gènere, per la seva orientació sexual, ni pel color de la seva pell.

Que les dones s'empoderin definitivament i que puguin ser allò que vulguin ser sense cap barrera o sostre que els ho impedeixi.

Que la llibertat d'expressió guanyi, aquí també, a la intolerància i als privilegis medievals.

Que s'acabi la repressió per raons polítiques.

Que les persones empresonades i perseguides per raons polítiques siguin amnistiades.

Que s'acabin les trames ocultes i corruptes de persecució i criminalització dels lluitadors per la llibertat.

Que la llibertat derroti el feixisme.

I posats a demanar...

Que dBalears, Ona Mediterrània i l'Estel, continuïn millorant la qualitat dels seus continguts i segueixin augmentant les seves audiències.

I que un servidor pugui dedicar més temps a escriure aquests Apunts...