Aquests dies que són per Europa, incloses les Illes Balears i Pitiüses, més de 200 representants de l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional per contactar amb els moviments socials locals, és una bona ocasió per recordar la idea de lideratge dels zapatistes: 'Comandar obeint' i els seus set principis:

- Servir i no servir-se'n

- Representar i no suplantar

- Construir i no destruir

- Obeir i no manar

- Proposar i no imposar

- Convèncer i no vèncer

- Baixar i no pujar.