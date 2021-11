Volen exterminar el poble català

Les fonts ufanes han brollat amb abundància, mentre una estreta capa de neu ha coronat el puig Major. Els curiosos tendran problemes per visitar aquests llocs, o perquè estarà prohibit o perquè les caravanes interrompran el trànsit. Ens vaticinen més pluja i més neu però el cel s’aclareix i contradiu els experts. Els pagesos diran que hi ha saó i es podrà sembrar la collita de l’any que ve, supòs…

Tant si la comparació era adequada com si no ho era, la setmana passada ja vaig parlar del que ha passat aquesta. Vaig parlar sobre el tema que Espanya feia tot el que podia perquè no s’ensenyàs en català a l’escola, ells equivocadament en diuen immersió, perquè no són experts en res, cegament actuen contra el que es fa per normalitzar la llengua catalana. Tots els mals que es fan a un poble en temps de dictadura o a través de guerres injustes, s’han de rehabilitar en temps de democràcia, si n’hi hagués. I el que es fa, és la prova evident que no n’hi ha, de democràcia. La restitució del mal que s’ha fet a la llengua catalana amb la persecució i repressió sofertes durant més de 300 anys, requereix que a l’escola, la llengua catalana sigui la vehicular, tant per a l’ensenyament com per a relacionar-se en aquella institució. Això és el que s’ha intentat fer sense aconseguir massa avanços en l’aspecte de normalitzar la llengua, però clar, a un boxejador quan es troba tocat i ha perdut una mica de consciència, el que no es pot fer és deixar-lo recuperar-se, i això és el que es fa amb la llengua, no fos cas que es normalitzàs, per tant, s’ha d’impedir de totes totes que pugui sobreviure i això és el que es fa a tota hora.

Per tant, els magistrats del Tribunal Suprem, aquells que diuen que són independents del poder polític, però que no ho demostren, sinó que el que fan és demostrar més radicalitat que els polítics que els han fet escalar fins l’alt tribunal. Doncs aquests jutges han determinat que no es pot continuar amb la immersió lingüística a l’escola, el que volen dir és que no es pot continuar ensenyant en llengua catalana a l’escola, i una manera de fer-ho és obligar a posar quotes d’ensenyament al castellà. El que volen ignorar, encara que ho sàpiguen, és que el sistema que s’empra actualment a l’escola als Països Catalans, aconsegueix que l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori domini les dues llengües oficials: el català i el castellà. I això és el que no volen. El castellà ha de quedar per damunt. Per tant s’obligarà l’escola a canviar els seus projectes lingüístics, això vol dir que haurà de canviar la seva projecció didàctica, haurà de canviar els seus objectius, aquells que feien que s’aprenguessin les dues llengües. Això pretén que la llengua catalana continuï subjugada, trepitjada i que acabi no usant-se i que el castellà continuï dominant com a triomf dels seus governants. Sembla que els jutges han de ser els culpables, però no ho són solament ells, els polítics que governen també tenen la seva responsabilitat, ja que defensen els mateixos objectius que els magistrats, eliminar o fer desaparèixer una llengua que els molesta, que no saben i que els destorba. La qüestió més indignant és que aquells que es diuen independentistes, com els d’ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, han ajudat a aprovar uns pressupostos amb els quals tots pagarem els que ens volen exterminar, perquè si es fa desaparèixer una llengua, també desapareix el poble que la parla o que la parlava. I això ho saben, ho tenen ben clar, i per això actuen d’aquesta manera, perquè volen diluir la nostra cultura dins la seva. T’imposen la llengua, la cultura i la història, és a dir, t’eliminen els trets identitaris, i així intenten que t’avesis a ser esclau. Molts ja s’hi han avesat, però també tenim grans homes que ens ensenyen el nord, cap allà on hem d’anar. Ja ho va dir Joan Alcover: “Cap nació pot dir-se pobra si per les lletres reneix; poble que sa llengua cobra se recobra a si mateix”. Aquí està el quid de la qüestió. Volen impedir la nostra renaixença i que no recobrem la llengua, perquè ens sentiríem un poble diferent a ells, que ho som, però volen que la majoria no ho sàpiguen.

Llastimosament ens trobam en una espiral molt perillosa. Si aconsegueixen que l’escola afluixi i accepti les seves imposicions estam ben cuits. Ens trobam en una societat molt estranya. Teníem una tradició de respectar els nostres avantpassats, ja morts i un gran respecte i ens han imposat el “halloween”. I ara ens imposen el “black friday”, sense saber que això va néixer en temps de l’esclavitud, quan es venien negres en una subhasta a la plaça pública i el darrer divendres de novembre es feien grans rebaixes en la venda d’esclaus negres. No saben defensar la seva cultura, però volen acabarn amb la nostra.

I el que sorprèn més és que els més virulents a l’hora d’exterminar-nos tenguin tanta gent que els segueix, que els idolatra. És el cas del PP i de Vox, que davant el probable incompliment de les ordres cotra la llengau catalana, per part del govern del Principat, els trobarem encapçalant manifestacions contra el poble català al qual acusaran de voler trossejar Espanya i d’anar fent cops d’estat.