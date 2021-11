Aquest dijous, 25 de novembre, és el dia mundial per l'erradicació de la violència contra les dones.

Les dades sobre les violències que pateixen les dones, pel fet de ser dones, són aberrants i pràcticament cap país del món se'n salva.

Sense anar gaire lluny i sense entrar en dades concretes, basta fer una afirmació tan dura com certa: avui per avui, el nostre país és un país relativament segur només per als homes. I no ho és per a les dones.

Per això aquest 25N ens convida, per un costat, a reflexionar sobre aquesta xacra, de la qual ningú no n'és aliè. Si no s'està en el bàndol de les persones que combaten aquesta violència contra les dones, s'està en el bàndol dels que l'exerceixen o en són còmplices.

D'altra banda, aquests 25N, i tota la setmana, ens convida a participar als actes i manifestacions que es fan per mostrar el nostre suport a la lluita per la plena erradicació de la violència contra les dones.