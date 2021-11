Entitats estudien dur la trama institucional del milió d'euros per 'Los 40 Music Awards' a Anticorrupció

La indignació s'estén a la mateixa velocitat en que es van descobrint nous detalls de la trama institucional per finançar amb un milió d'euros de doblers públics (580.000 euros del Govern, 350.000 del Consell de Mallorca...), la festa anomenada 'Los 40 Music Awards'.

Diverses entitats de la societat civil s'han citat per aquest dimarts per avaluar la situació, analitzar les dades que es coneixen de la trama i preparar una resposta conjunta. Alguna de les entitats no descarta dur el cas a la Fiscalia Anticorrupció ja que argumenten que Mats i Urdangarín varen ser imputats per l'organització d'un forum per una quantitat molt inferior.