El Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 19 de juny); això no obstant, fins al pressupost del Govern de 2015 no es fa cap passa per posar en funcionament aquest òrgan. El pressupost del Govern de 2015 diu: «La Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears, estableix que aquest Consell és l’òrgan estatutari que vetlla pel compliment dels principis rectors del model audiovisual en els mitjans de comunicació de la comunitat autònoma. Aquesta llei no ha estat desenvolupada reglamentàriament per la qual cosa aquesta dotació pressupostària és per iniciar les actuacions».

El Consell Audiovisual de les Illes Balears està pensat com un òrgan de consulta i assessorament previst en l’article 77 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

És una entitat pública independent, la missió de la qual és vetllar pel compliment, en els mitjans de comunicació social de titularitat pública, dels principis rectors del model audiovisual, missió en què s’inclouen, en concret, les funcions següents: promoure les condicions per garantir la informació veraç, objectiva i neutral; promoure la societat de la informació; garantir l’accés dels grups polítics i socials representatius als mitjans de comunicació social; fer complir els principis que inspiren el model lingüístic de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i garantir i afavorir l’accés de les persones amb discapacitat auditiva o visual als mitjans de comunicació social i a les noves tecnologies.

Som a finals de l'any 2021, fa, per tant, més d'onze anys que es va aprovar la posada en marxa d'un organisme que ajudaria a la millor gestió de l'àmbit audiovisual a les Balears...

Encara que, com en tants altres àmbits, més que un Consell Audiovisual, ens convendria una autonomia com la de Portugal.