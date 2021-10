Contaminació atmosfèrica no és compatible amb la salut

Segons un article publicat a la web de la revista Autopista, l’any 2015, els conductors de les Illes Balears érem els que més doblers gastàvem en combustible. Concretament, es va documentar que les famílies del municipi de Son Servera destinaven uns 1.997 euros per any al combustible, cosa que les situava en el quart lloc del rànquing de municipis que més doblers es deixaven en el depòsit.

Deixant de banda el tema econòmic, després de llegir aquestes dades tot d’una ens sorgeix una altra pregunta ben alarmant: eren conscients, els habitants de Son Servera, de la pèssima qualitat de l’aire que devien respirar l’any 2015? Per a contestar aquesta pregunta vàrem decidir contactar amb alguns coneguts de Son Servera i veure què en pensaven i les seves respostes encara ens varen sorprendre més.

Una de les respostes comunes consistia a afirmar que els cotxes de lloguer que es llogaven als turistes no gastaven la benzina al municipi i que empraven el cotxe per anar a altres municipis de Mallorca. O sigui, davant un problema de contaminació evident i greu a parts iguals, la primera reacció era la de pensar que aquesta contaminació es repartia amb els pobles veïnats i que no ens havíem de prendre els números al peu de la lletra. El que faci falta per llevar importància als problemes propis, no?

Malauradament, un servidor coneix moltes persones de la zona que pateixen malalties pulmonars i això em fa reflexionar... Quin percentatge de culpa hi deu tenir la contaminació generada per vehicles de combustió?

És clar que, per desgràcia, aquesta és una qüestió present a tots els nostres pobles i ciutats, però com tots sabem: mal de molts, conhort de bèsties! El que cal és treballar per reduir aquesta problemàtica i aconseguir minvar la mala qualitat de l’aire que respiram tots.