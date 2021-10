Es posa en marxa una nova empresa; o una empresa creix en nombre d'empleats; o vol expandir el seu negoci; o es vol digitalitzar; un emprenedor que obri una botiga a Palma o a qualsevol altre municipi de les Balears; o posa en marxa una aplicació de venda 'on line'; companyies que operen a tot el món i que tenen clients a les Balears; esdeveniments públics (congressos, concerts, competicions esportives, presentacions...) de tot tipus que es fan a les Balears; publicacions (des de factures a fulls informatius o llibres) en paper o a la xarxa... i infinitat d'altres iniciatives.

Tot això, avui, es mou en un context molt complex a tots els nivells, també comunicativament i lingüísticament.

Fa un es publicàvem aquí mateix un Apunt titulat 'El que hauríem de fer (i el que feim) després de 40 anys de Normalització Lingüística' en el qual, entre d'altre reflexions, apuntàvem que:

«Avui, a l'any 2021, els responsables de política lingüística de les institucions públiques, si la llengua pròpia estàs plenament normalitzada, podrien dedicar els seus esforços i energies a la creació de serveis, actuacions i recursos adreçades a especialistes, organismes i empreses, per a la gestió del multilingüisme; a acompanyar les empreses en la gestió correcta del multilingüisme; a elaborar plans per a l'aprenentatge de llengües i per fer de les Balears un punt de referència mundial en aquest àmbit; a ajudar a constituir un clúster d'empreses dedicades a la gestió del multilingüisme i a altres reptes contemporanis derivats de la Globalització...»

De totes les feines que apuntàvem, n'hi ha una que podria tenir una concreció relativament ràpida i barata i que no només serviria per afrontar l'apassionant repte de la gestió del multilingüisme, sinó que també ajudaria a recuperar plenament la nostra llengua.

Es podria crear, des del Govern o des de diverses institucions, un organisme de suport a la gestió del multilingüisme que pugui actuar, sota demanada o a iniciativa pròpia, fent propostes concretes o elaborant plans, adaptats a cada realitat o circumstància determinada.

Seria una excel·lent aportació que, ben segur, agrairíem tots plegats els beneficiaris directes i indirectes i el conjunt de la societat.