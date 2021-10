Aquest diumenge l'organització neofeixista Vox ens ha sorprès. Encara no sabem si per la seva barra o la seva ignorància o per una suma d'ambdues, en un acte a Madrid han usat una cançó de la Companyia Elèctrica Dharma.

«D'ençà del començament, hem combatut les idees que defensen els grups d'ultradreta als quals representa Vox i que atempten contra els drets de les persones i les llibertats més elementals», s'ha apressat a declarar el mític conjunt de música.

De seguida ens ha vengut al cap la cançó 'Contra el fusell, un somriure', un dels molts himnes que hem cantat mil vegades i que reproduïm aquí:

«Contra la rutina, la poesia

Contra el realisme, la utopia



Contra el fanatisme, la ironia

Contra el fusell, un somriure



Contra el racisme, fraternitat

Contra la fam, solidaritat



Contra l´imperialista, l´humanista

Contra la Contra, el sandinista



Contra la intolerància, estima com vulguis

Contra la tortura, els Drets Humans



Contra la guerra, insubmissió

Contra el fusell, un somriure.»

Ara caldrà afegir un nou vers: «Contra el feixisme, l'Elèctrica Dharma».