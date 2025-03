Tomeu Martí convida a participar de l'Acampallengua 2025 «a la gent que no és tan jove»

La plataforma audiovisual VIDA ha estrenat aquest dijous el programa número 26 d'Això és Vida, el qual ha arrancat amb La crida de Tomeu Martí. Aquesta ha estat dedicada a l'Acampallengua 2025 dels pròxims 5 i 6 d'abril a Felanitx.

El conductor del programaha fet una crida a la gent «que no és tan jove» i ha dit que «també hi heu de participar». Tomeu Martí ha comentat que «no vol dir que hi hagueu d'anar a acampar, però vol dir que haurieu de participar en alguna de les activitats que s'ofereixen tot le dissabte o fins el diumenge dematí».

L'Acampallengua 2025: una trobada juvenil per la llengua i la cultura

L’Acampallengua, que va néixer l’any 1997, s’ha consolidat com una cita imprescindible per al jovent de les Illes Balears i un esdeveniment de referència en l’àmbit musical i cultural dels Països Catalans. Aquesta trobada no només ofereix un espai de convivència i reivindicació lingüística, sinó també una agenda d’activitats lúdiques, esportives i formatives.

A més, l’Acampallengua fomenta els vincles amb altres entitats mitjançant xerrades i taules rodones sobre temes d’actualitat. La jornada culmina amb un gran concert que, en edicions anteriors, ha arribat a reunir fins a 15.000 joves.