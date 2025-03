Biel Majoral reflexiona sobre llengua i cultura a 'Això és Vida'

El programa Això és Vida d'aquest dilluns ha comptat amb Biel Majoral com a convidat especial. La conversa amb l'entrevistat ha girat al voltant de la cultura popular i la seva recuperació dels darrers anys. El director i presentador del programa, Tomeu Martí, ha fet referència a la famosa de Jordi Pujol, «un país necessita poetes, mestres i polítics» i juntament amb Majoral, han repassat la trajectòria del convidat en els tres sectors.

Majoral ha explicat que va fer 37 anys de mestre a la Universitat i conta que abans la majoria d'alumnes eren de poble i tenien una parla molt correcte i, per tant, el més important era la gramàtica. Després, la gent dels pobles era una minoria, el més abundant, segons Majoral, eren alumnes d'urbanitzacions, «que venien amb una escriptura correcta, però l'oralitat era terrible». Amb aquesta anècdota, Majoral ha volgut fer una reflexió sobre la manca de llengua i de compromís que tenen els mestres avui en dia. Repassant el seu pas per la Universitat de les Illes Balears com a professor de magisteri, Majoral relata com les decisions de la mateixa universitat han tengut un pes important per acabar disminuint el nivell de la llengua catalana i de la cultura popular de les Illes en els nous professors i professores.

Per altra banda, l'entrevistat també ha repassat la seva vida com a cantant, poeta, trobador i glosador. Majoral ha repassat els seus inicis musicals i recorda els seus primers concerts.

Per acabar, Biel Majoral també ha repassat el seu pas per la política. Va ser regidor d'Algaida i conseller en el Consell de Mallorca. L'entrevistat ha relatat com va viure el famós moment en el qual es va redactar l'estatut i com s'hi va incloure la llengua catalana.

Per altra banda, La crida de Tomeu Martí ha parlat sobre la recuperació de la cultura popular dels darrers anys i la feina que aquesta ha suposat.

Per acabar, la segona part del programa ha comptat amb la participació de Cori Ramón, Joan Mir i Josep Palou en l'espai de debat.