Pere Perelló i Nomdedéu va repassar la seva trajectòria i la dels principals autors mallorquins i catalans en el programa, Això és Vida, dedicat a la poesia.

Durant l'entrevista d'aquest dimecres, Tomeu Martí ha parlat amb el poeta i escriptor mallorquí sobre la seva vida i obra, entre altres coses, destacant els seus inicis. Perelló ha explicat com es va introduir a la poesia amb els poetes més clàssics i la seva situació familiar. El poeta parla de com la poesia beu directament de la cultura popular i com forma part d'ella.

Per altra banda, Perelló també explica com treballa i com crea la seva obra. Parla de premis, concretament del Premi Joan Alcover Ciutat de Palma, i del reconeixement de la seva ciutat i de la seva illa, Mallorca, explicant que són els dos premis dels quals se sent més honorat. Encara que afirma que abans eren dos premis molt prestigiosos, però ara s'han desprestigiat totalment per part del Govern perquè algú ha decidit que s'havien de convocar en un altre idioma. A la segona part de l'entrevista, Perelló analitza la seva feina com a dinamitzador i comunicador cultural i poètic.

La crida de Tomeu Martí també ha estat dedicada a les diverses formes de la poesia.

La segona part del programa, Tomeu Martí ha moderat la xerrada en la qual han participat Pep Verger, Josep Moncunill i el mateix Pere Perelló. Durant el debat, els convidats del dia han parlat del finançament i l'economia de les Balears. També han repassat la situació d'Ucraïna de l'interès de Donald Trump en els minerals, les terres rares, intentant monetitzar la guerra i la seva ajuda militar.

Per concloure el programa, els convidats també han fet una breu tertúlia esportiva, amb el darrer partit entre el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid (4-4) com a eix central.

