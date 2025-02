En el bloc de l'entrevista del dia, el director de Vida, Tomeu Martí, ha entrevistat Laura Camargo, professora de la UIB i doctora en Filologia Hispànica i escriptora del llibre Trumpisme discursiu. En la seva obra, Camargo parla del xoc comunicatiu i de la manera de comunicar que usen, ara mateix, fenòmens com Donald Trump. A més, l'autora també diu que és necessari plantar cara davant el desordre mundial que volen establir i plantejar mesures antiimperialistes. Estats Units, Rússia, Xina i Europa són les protagonistes de l'escenari mundial i Camargo teoritza una aliança entre les dues darreres per fer front a l'imperialisme de les anteriors, encara que reconeix que no sap «si és la situació».

L'autora explica en el llibre què és el trumpisme discursiu: «deixar a tothom en un xoc comunicatiu generant constantment notícies, a les quals no es pot reaccionar en temps real perquè tothom queda sobtat i quan ho fas, ja és tard perquè ja ha arribat la següent notícia impactant». És l'estratègia que ha usat el nou president estatunidenc, el qual ha omplit el mercat informatiu de notícies que parlen de la seva victòria. Per altra banda, la crida de Tomeu Martí ha reflexionat sobre la banca espanyola, còmplice de tots els conflictes bèl·lics que tenen lloc ara mateix en el món i ha convidat l'audiència a retirar-hi tots els seus diners. El segon bloc del novè programa d'Això és Vida, ha comptat amb la participació de Gonçal López Nadal, Rafel Borràs i Alice Weber. En el debat, els nostres convidats han parlat i debatut sobre el salari mínim, les possibilitats i reaccions d'Europa davant els darrers fets mundials i de la Memòria democràtica de les Illes Balears. Pots veure el programa complet a vida.cat o clicant a la següent imatge: