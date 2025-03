Maria Magdalena Gelabert: «L'amor és una força universal que mou el món»

L'escriptora Maria Magdalena Gelabert va presentar el seu darrer poemari, Tots els amors, en el matinal Bon Dia i Bona Vida d'Ona Mediterrània en motiu del Dia Mundial de la Poesia.

L'autora ha parlat de la seva darrera obra i ha explicat que «l'amor ho és tot. L'amor és com una força que ho aglutina i ho engloba tot i alhora és infinit perquè té infinits matisos. Per tant, no el mos acabarem. Hi ha moltes maneres de viure i compartir amor, d'explicar-ho. Tot i que després es pugui convertir en la força universal que mou el món».

A més, l'autora ha comentat que en el llibre no narra les seves experiències personals, i mostra «aquesta visió de l'amor que pretén copsar escenes de relacions amoroses que s'han donat al llarg de la història del pensament humà i sobretot al llarg de la història de la literatura universal».

Per altra banda, Gelabert ha parlat sobre el que significa la poesia per a ella i l'ha definida de la següent manera: «La poesia és una porta oberta. Una manera de veure les coses i la vida. La poesia és com un canal que permet articular-ho tot. No té límits, es pot dir qualsevol cosa amb la poesia és com un mitjà per arribar a tot. Sentiments, emocions, experiències, reivindicacions... La poesia és el camí que ens dur cap a tot».

L'autora ha confessat que la poesia l'ha acompanyada tota la vida i, segons explica, ja va començar a escriure el seu primer recull quan tenia 13 anys i a l'escola, un dels seus metres li descobrí en Costa i Llobera i Joan Alcover.

Maria Magdalena Gelabert és llicenciada i doctora en llengua i literatura catalanes i aquesta setmana va participar en el Matinal Bon Dia i Bona Vida, d'Ona Mediterrània en motiu del Dia Mundial de la Poesia. Gelabert és autora de diversos poemaris: Tots els amors, Dona sàpiens, Essència de mare, A la ciutat, entre altres.