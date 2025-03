Flipau amb Pere Garau: «Volem un mercat tradicional, un mercat per als veïnats»

El passat dilluns, Esther Gutiérrez, representant de Flipau amb Pere Garau, va parlar davant els micròfons d'Ona Mediterrània amb motiu de la transformació del Mercat de Pere Garau. L'entrevistada va participar del matinal Bon Dia Bona Vida, conduït per Tomeu Martí i va exposar el rebuig de l'organització davant aquest projecte de convertir Pere Garau en un mercat gastronòmic.

Tant la plataforma Flipau amb Pere Garau com l'associació de veïnats de la barriada es posiciona en contra de la transformació de Pere Garau en un mercat gastronòmic. Gutiérrez explica que «ningú a la barriada vol un mercat gastronòmic» i assegura que «el que volem és un mercat tradicional, un mercat com hem tengut sempre». A més, reconeix que els veïnats no volen que al Mercat de Pere Garau passi el mateix que ha passat a l'Olivar o a Santa Catalina. «Volem un mercat de dilluns a dissabte, on es ven de tot. Volem un mercat com aquest, és l'únic que queda i no volem que el llevin. Estam tots d'acord que no volem que es llevi. Volem un mercat tradicional, un mercat per als veïnats, per a nosaltres. Un mercat que sigui el que és ara, tradicional, amb l'essència d'antany».

