Acaba de publicar-se el número de la Directa del mes de març, amb un reportatge que analitza el funcionament del sistema de mútues col·laboradores de la Seguretat Social. També s’informa del cinquè cas d’infiltració policial en espais socials i polítics als Països Catalans. Ambdues qüestions varen ser l’eix de la nova Connexió amb la Directa del matinal Bon Dia i Bona Vida en una conversa entre Tomeu Martí i Meritxell Rigol.

Rigol ha explicat que «una policia espanyola s’ha infiltrat durant dos anys al moviment per Palestina i a l’esquerra independentista. Sota la identitat Belén Hammad Gómez, va militar a la Comunitat Palestina de Catalunya i a l’esquerra independensita».

També ha afegit que «a diferència dels quatre infiltrats descoberts per la Directa entre juny de 2022 i juliol de 2023, Belén Hammad forma part de la 32a promoció de l’Escola de Policia d’Àvila, una d’anterior i, per tant, es va graduar i va jurar bandera el juny de 2018. Com la resta, poc després de la graduació, ja estava aterrant al seu destí. Malgrat haver marxat de Barcelona a finals de 2020, al·legant un canvi de destinació de la presumpta feina de comercial, que li servia de coartada, i la delicada salut de la seva mare, ha mantingut el contacte telefònic amb l’activisme barceloní fins ben avançat l’any 2023. En aquests moments, el número de telèfon que va facilitar al seu entorn està desactivat». «Mentre s’entregava de ple al moviment per Palestina, s’endinsava en l’esquerra independentista. La infiltrada va assistir a totes les convocatòries de Tsunami Democràtic: es va desplaçar a l’aeroport, va fer nit al Pertús per participar en l’acció del tall a la Jonquera.», ha explicat la periodista de la Directa.

Mutues

Al número de març de La Directa hi ha un dossier sobre el funcionament del sistema de mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

Sobre aquesta qüestió, Meritxell Rigol explica que «el punt de partida per fer el diagnòstic fonamental que, d’entrada, han de fer en una mútua: origen laboral o no laboral. Segons coincideixen a apuntar tant col·lectius de metges, com sindicats diversos i com advocades laboralistes, l’atenció que proveeixen les mútues col·laboradores de la Seguretat Social -més conegudes com a mútues d’accidents i malalties laborals, tot i que les competències que la Seguretat Social els ha delegat ja no es limiten a aquest àmbit d’actuació; després ho podem comentar- doncs és una atenció que no es regeix per un estricte criteri mèdic; assistencial; de protecció a la salut de la persona treballadora. Les metges amb les quals hem parlat coincideixen que no és el prioritari; sinó que el criteri prioritari és economicista, orientat a limitar al màxim la despesa de l’empresa en prestacions i tractaments mèdics. I això es fa a través de dinàmiques de pressió i incentius al seu personal mèdic per adequar el seu criteri al de l’empresa i rebutjar un gruix de casos que, des d’una perspectiva estrictament assistencial i de voluntat de contribuir a alertar sobre els mals derivats d’un lloc de feina, doncs haurien de reconèixer com a problemes de salut d’origen laboral i, per tant, assumir-ne la cobertura».

també explica que «diluint l’origen laboral de molts dels problemes de salut de treballadores que arriben a les mútues -i que relaten que es troben amb un típic ‘no podem garantir que la causa principal o exclusiva del mal sigui la feina; o ‘aquest mal és cosa de l’edat’- el que passa és que aquests casos queden fora dels registres d’accidents i malalties relacionades amb el treball. En catalogar-los com a casos ‘no laborals’ -cosa que es pot recórrer a l’INSS, sol·licitant-hi una revisió del criteri de determinació de contingència, però és un procés farragós i sovint infructuós-, aquests problemes de salut entren al sistema sanitari com a patologies comunes. I queden a càrrec del pressupost del sistema públic de salut de cada territori».

Rigol recorda que «les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions d’empresaris, sense ànim de lucre, seguint la definició que en fa la llei general de Seguretat Social i que la lògica empresarial és total. Compten fins i tot amb una patronal que aplega i representa els interessos de les 18 mútues autoritzades pel Govern espanyol».