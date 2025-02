El programa No dic res, però... d'Ona Mediterrània parla sobre «tares confessables» amb Santi Liébana, el primer convidat de la temporada. El programa conduït per Marian Colmillo i Lluís Garcia va convidar l'humorista Liébana per parlar d'aquelles petites tares, mals vicis i defectes que tothom té. Liébana té un espectacle, un monòleg, anomenat 'Potencia tus taras!' i en el programa de ràdio, han pogut aprofundir-hi.

Pots escoltar el programa complet a onamediterrània.cat o mirar el vídeo aquí mateix: