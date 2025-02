Un programa de ràdio per escoltar, per sentir i per a participar-hi. Ona Mediterrània ofereix cada dimecres de 19.00 a 20.00 hores en directe pel 88.8 de la FM i onamediterrania.cat el programa esportiu més interactiu.

«Si vols parlar de futbol... escolta FutbolXat!» és el lema del programa que s'emet cada dimecres de 19.00 hores a 20.00 hores en directe. També es pot recuperar a la secció 'A la carta' de la web d'Ona Mediterrània. Mallorca, Champions, Premier, futbol internacional, música i passar-ho bé amb Joan Forteza i Tolo Ramon. Si vols participar en directe, escriu al mòbil d'Ona 678 77 42 38.